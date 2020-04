Cozmin Gusa ii raspunde lui Mircea Marian despre care spune ca priveste Statul Paralel din pozitia "in genunchi"!

Cozmin Gusa ii raspunde jurnalistului Mircea Marian, dupa ce acesta din urma a facut publice mai multe afirmatii despre comentariile lui Dan Puric la Realitatea Plus, insinuand ca in spatele acestor jocuri de culise s-ar afla fostul director editorial al postului, "o creatie a generalului Iulian Vlad". Iata raspunsul lui Gusa:

"Mircea Marian, sefii sefilor tai, m-au lasat sa pricep de-a lungul vremii care poate fi legatura dintre tine si "recrutare", in consecinta eu cred ca esti competent legat de acest subiect cam in acelasi fel in care-ar putea fi si Dan Puric, desigur in epoci diferite, dar cam cu aceeasi organizare. Nu ti-as raspunde daca n-ar fi vorba despre Colectiv, o drama recenta si neelucidata, exact pe motiv de Securisme si Stat Paralel. Reamintesc aici ca am fost singurul comentator la momentul dramei, care a solicitat public, LA REALITATEA TV, solutii de salvare inafara tarii pentru cei arsi, iar apoi am discutat despre "subteranele" acelei drame, care indicau vinovatii in zona ofiterilor superiori din Statul Paralel, acolo unde tu privesti din pozitia "in genunchi ". In plus, nu mai coordonez Realitatea TV din luna decembrie (fapt expus public in mod repetat), asa ca era neavenit sa-mi exprim dezacordul sau scuzele pentru episodul Puric, cu care in mod clar nu sunt de acord. De câte ori tu sau alții veți mai scrie despre legătura mea cu generalul Iulian Vlad, sa rețineți ca pentru mine nu a fost doar un prieten timp de cca 20 de ani, dar îl consider un patriot roman, iar aceasta concluzie am căpătat-o in urma unor cercetări aprofundate. După cum știi din experiența personală , un "recrutat" n-are acces la opinii exprimate liber, posibil incomode pentru orice SISTEM, ci doar la acest gen de alegații cum ai produs și tu, pornite din "gândirea" celor care va trag ... cu cheița. Ma rog, va trag oricum :-)"