Creste magnitudinea, intensitatea și periodicitatea cutremurelor din Vrancea. La ce sa ne asteptăm

In ultimile zile s-au indesit cutrremurele din zona Vrancea. Dar in acelasi timp a crescut si magnitudinea acestora fata de perioadele similare ale anului trecut. Odata cu magnitudinea, care refecta latura cantitativa a seismului a crescut si intensitatea acestora, adica modul in care cutremurul se manifesta in mediul inconjurator, cutremurele din ultima perioada fiind resimtite mai mult decat precedentele.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 s-a produs marţi, 18 ianuarie, la ora locală 9.47, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, relevă informaţiile publicate de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 147 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 73 km est de Braşov, 88 km nord-est de Ploieşti, 105 km sud de Bacău, 119 km vest de Galaţi, 119 km vest de Brăila, 139 km nord de Bucureşti, 159 km nord-est de Piteşti, 187 km sud-vest de Iaşi, 187 km est de Sibiu şi 204 km nord de Ruse. Duminică, în aceeaşi zonă seismică a avut loc un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter. De la începutul acestui an, în România s-au mai produs 20 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,4 grade pe Richter. Cel mai important seism din anul precedent a fost înregistrat pe data de 26 mai şi a avut o magnitudine de 4,7. Mişcarea tectonică a fost resimţită şi la Bucureşti.