Crimă incredibilă: „Dacă dispar, știi cine a făcut-o". După câteva zile, a fost găsită moartă într-o valiză

O femeie din Canada și-a avertizat cea mai bună prietenă cu puțin timp înainte să fie dată dispărută de propriul soț. Ulterior, cadavrul ei a fost găsit îndesat într-o valiză, iar poliția nu a trebuit să-l caute mult pe autor: era chiar consortul victimei!

Părea o poveste de dragoste de roman, cu doi medici care se iubesc, fac trei copii, iar apoi trăiesc o viață liniștită. Totul până soția, Elana Fric-Shamji, i-a transmis unei prietene că are probleme serioase cu soțul ei. „Dacă vreodată voi dispărea, o să știi cine a făcut-o", a fost mesajul mamei de 40 de ani, care a povestit cum era abuzată psihic de către soțul ei.

A decis să divorțeze, însă la doar două zile distanță, a fost dată dispărută chiar de către cel care alese să facă trei copii.

„Și-a luat valiza și a plecat", a fost apelul aparent disperat al bărbatului, Mohammed Shamji fiind chiar cel care a alertat poliția. Ulterior, trupul femeii a fost găsit în propria-i valiză cu gâtul și câteva coaste rupte. „Aproape că nu o puteam recunoaște", au dezvăluit ulterior apropiații.

Deși inițial a negat că el ar fi autorul, bărbatul a recunoscut ulterior, iar în fața instanței a ținut un discurs înduioșător. „A mea a fost trădarea supremă față de o femeie care a dat totul celor din jur, în special mie. Cumva, am întors spatele jurământului profesional și menirii mele și am luat o viață, cea a Elanei. Nu-mi dau seama cum am putut să provoc atâta durere și suferință", a spus Mohammed în fața judecătorilor.

Mama victimei n-a fost însă impresionată de cuvintele criminalului. „Îmi pare rău că nu avem pedeapsa cu moartea în această țară pentru că Mohammed Shamji merită să moară pentru ce a făcut", a fost reacția femeii îndurerate.

Mohammed a primit o pedeapsă de închisoare pe viață, cu posibilitatea să fie eliberat condiționat abia după 14 ani.