Crima la Timisoara. Un barbat si-a ucis mama sub ochii sotiei si ai fiicei sale

Scene teribile, marti seara, intr-un bloc din Timisoara, unde un barbat si-a injunghiat mama de mai multe ori cu cutitul in fata sotiei si a fiicei sale.

Totul s-a intamplat in zona Sagului, pe strada Iris. Barbatul in varsta de 51 de ani venise recent de la munca din Germania sa petreaca sarbatorile in sanul familiei. La un moment dat, omul a inceput sa se certe cu sotia, in timp ce in casa se afla si fiica de numai 15 ani. Cand acesta a devenit violent, cele doua s-au inchis intr-una dintre camere. Adolescenta a pus mana pe telefon si si-a sunat bunica, mama barbatului, care locuia intr-un bloc din apropiere, pentru ca aceasta sa vina si sa ii linisteasca pe parintii ei.

Batrana in varsta de 74 de ani a intrat in apartament, iar in acel moment fiul ei s-a naspustit cu furie asupra sa si a injunghiat-o de mai multe ori cu un cutit cu lama de 25 de centimetri, in abdomen si in spate.

Sotia barbatului a inceput sa tipe si sa strige dupa ajutor, in timp ce fiica acestuia a sunat la 112 si i-a spus operatorului ca tatal ei vrea sa le ucida pe ea si pe mama. La fata locului au ajuns rapid jandarmi, politisti, echipaje SMURD, dar si criminalistii.

Batrana injunghiata a fost preluata in stare critica de medici si transportata la spital. In ciuda eforturilor doctorilor de a-i salva viata, femeia s-a stins.

Politistii l-au retinut pe ucigas si continua cercetarile la fata locului.

Barbatul este cunoscut cu probleme psihice, iar in momentul crimei se afla sub influenta alcoolului.

In jurul orelor 22.00, atacatorul a fost dus la audieri.

Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.