Crima oribilă la Medias. Un batran de 88 de ani si-a ucis cu o ranga sotia in varsta de 91 de ani

Crima s-a petrecut in noptea de luni spre marti, in localitatea Medias, judetul Sibiu, implicati fiind doi batrani din Alba. Un barbat in varsta de de 88 de ani, care locuia cu nevasta sa de 91 de ani s-a trezit in jurul orei 03.00, sa o ajute pe batrana sa isi schimbe hainele deoarece femeia transpira excesiv din cauza unei afectiuni medicale.

La un moment dat, potrivit procurorilor, intre cei doi soti a izbucnit un conflict in cadrul caruia, batranul a lovit-o pe sotia sa cu o ranga de mai multe ori in cap, dupa care a luat un cutit de bucatarie cu care i-a sectionat vena jugulara, victima decedand ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii si circulatorii acute. Procurorii de pe langa Tribunalul Sibiu l-au retinut pentru o perioada de 24 de ore pe barbatul in cauza (Rosian Ioan), iar in cursul zilei de marti, 9 februarie, acesta va fi adus in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru infractiunea de omor.

Informatiile ulterioare au aratat ca barbatul de 88 de ani si-ar fi omorat sotia din cauza banilor. Cei doi au trei copii, dintre care doar doi impreuna, si se gandeau cum sa imparta averea. Nu s-au inteles, astfel ca omul si-a injunghiat sotia. Femeia a fost gasita de unul dintre copii care a mers la ei in vizita. Acesta a alertat autoritatile. Vecinii sunt in stare de soc, nu le vine sa creada ca s-a putut intampla asa ceva, in contextul in care nu i-au auzit niciodata certandu-se. De asemenea, cei care ii cunosteau spun ca nu au auzit vreodata discutii aprinse sau violente.