Cum a fost gasita azi Cosmina Ionela Vlad, fata disparuta de trei saptamani din Braila

Parintii tinerei din orasul Ianca au primit o veste extraordinara din partea politistilor. Fiica lor, care a disparut in urma cu 20 de zile, a fost gasita pe raza comunei Baraganul. Fata de 18 ani era data in urmarire nationala si internationala.

Cosmina Vlad a fost gasita in viata, dupa ce o echipa de politisti a identificat-o intr-o masina, aflata in trafic, in zona localitatii Baraganul. Tanara le-a spus ca refuza categoric sa se intoarca in casa parinteasca de unde a plecat in mod voluntar. Vestea a picat ca un trasnet in familia fetei, care a mai povestit ca in tot acest timp, in care a fost cautata in continuu de parinti, rude si prieteni, ea a fost la mare si munte. In plus, a mai subliniat ca nu are iubit si locuieste singura. Diriginta fetei a facut dezvaluiri importante despre eleva sa, precizand ca fata a fost o eleva foarte buna, dar apoi a devenit retrasa, ingandurata si lipsea de la scoala, avand la un moment dat chiar si nota scazuta la purtare din cauza absentelor.

"A fost o eleva destul de retrasa, fara sa faca probleme, doar ca, din cand in cand, avea absente. Eu, in calitate de diriginta o tot tineam din scurt, sa nu lipseasca. Am vorbit cu tatal ei o data si cu mama ei de doua ori. Ea nu ii anunta cand ii convocam la sedinta. Aveam un numar de telefon al parintilor, dar nu era cel adevarat. Ea se straduia sa fie bine, in primii doi ani a fost o eleva foarte buna, dar apoi a devenit retrasa, ingandurata. Si cu colegii era destul de rezervata. Tatal ei era ingrijorat din cauza absentelor, dar si din cauza anturajului. Dupa ce parintii au aflat adevarata situatie scolara a Cosminei, ea nu a mai lipsit o perioada. A avut si nota scazuta la purtare din cauza absentelor. De altfel, nu facea nicio problema. Era retrasa, parea ca are niste probleme, nu a legat prietenii cu colegii, am indrumat-o chiar sa mearga la un psiholog. In ultimul an, la Fizica, doamna profesor era ingrijorata deoarece eleva parea ca nu este suficient de pregatita, dar apoi s-a apucat mai mult de invatat. Scuza absentele pe motiv de sanatate, ca nu s-a simtit bine sau nu s-a trezit. Statea singura, in gazda, foarte aproape de liceu", a declarat Covaci Daniela, diriginta elevei disparute.