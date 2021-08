Cum a fost jefuită locuința uneia dintre cele mai bogate familii din România. Suma uriașă cu care au plecat hoții

Una dintre cele mai bogate familii din România a fost jefuită, suma furată din locuința acesteia fiind uriașă. După mai bine de șase ani de la momentul jafului, justiția a pronunțat prima hotărâre de condamnare.

Victimă este familia Goța din Petrești - Alba, proprietara companiei Elis Pavaje, cu afaceri de peste 50 de milioane de euro. Jaful ca-n filme a avut loc în ianuarie 2015, când cei doi soți Goța se aflau în concediu. Unul dintre foştii angajaţi ştia că familia deţine mari valori în locuinţa din Petreşti - Sebeş şi a aflat şi când urma să plece în concediu, în străinătate. A „vândut" pontul mai departe şi, împreună cu alţi trei bărbaţi, s-au organizat şi au reuşit să spargă casa milionarului chiar dacă aceasta era protejată cu sisteme de alarmă. S-a întâmplat în seara de 25 ianuarie 2015, într-un interval de circa 15 minute.

Pe lângă furt, celelalte infracţiuni din dosar sunt următoarele: spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la uz de fals, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Filip Ioan a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. Radu Cristian a primit 2 ani şi 8 luni, tot cu suspendare sub supraveghere pe un termen de trei ani. Ceilalţi doi bărbaţi au fost condamnaţi cu executare, motivul principal fiind acela că sunt recidivişti. Hârceagă Dumitru a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 5 luni de închisoare, în acest dosar el primind 4 ani şi 9 luni după gratii. Ailenei Mihai a primit 3 ani şi 10 luni, tot în regim de detenţie.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul Radu Cristian i-a informat pe ceilalţi trei (Filip Ion, Hârceagă Dumitru şi Ailenei Mihai) cu privire la faptul că în locuinţa persoanelor vătămate se află mari sume de bani şi bunuri de valoare. Înainte de a pătrunde în imobil, Ailenei Mihai a escaladat un stâlp de curent, aflat lângă gardul împrejmuitor al imobilului, şi a secţionat un cablu care ducea spre locuinţa în cauză. După ce au pătruns în curtea imobilului, hoţii s-au folosit de o scară găsită în interiorul acesteia pentru a disloca sirena sistemului de alarmare al locuinţei, sirenă pe care ulterior au aruncat-o în piscina locuinţei. În interior, s-au mişcat foarte rapid şi au distrus şi a doua alarmă. Ştiau cum să procedeze, ceea ce demonstrează că s-au pregătit temeinic înainte de a da lovitura.

În total, familia păgubită a reclamat o pagubă în valoare de aproximativ 569.000 lei, dar în final s-a stabilit că prejudiciul este de 462.800 lei. Din dressingul dormitorului, dintr-un dulap, s-a furat suma de 30.000 euro legaţi cu elastic. Dintr-o cutie de carton pentru pantofi, aflată în zona inferioară a aceluiaşi dulap (dressing), a dispărut suma de 100.000 lei, banii care au aparţinut nepoţilor de la nunta acestora.

Dintr-un sertar al noptierei aceluiaşi dormitor a fost furată suma de 40.000 lei. Dintr-o cutie metalică aflată în coşul de rufe (într-un săculeţ de pânză) din baia aceluiaşi dormitor, a fost sustrasă suma de 200.000 lei şi aproximativ 5.000 euro. De asemenea, din seiful situat în dulapul din aceluiaşi dormitor a dispărut suma de 1.000 euro. În seif se mai aflau card-uri bancare cu codurile pin aferente, dar hoţii nu au fost interesaţi de acestea, ei preferând doar banii cash. Au mai furat din interiorul living-ului, dintr-un dulăpior, mai multe bijuterii din aur care se aflau depozitate în cutiile speciale ale acestora, în greutate de aproximativ 300 grame de aur.

După jaf, autorii au început să cheltuie banii cumpărând maşini sau investind în imobiliare, prin interpuşi, membri ai familiilor lor. Cei patru au fost identificaţi de poliţişti după aproape 1 an şi jumătate de la data comiterii furtului, în iulie 2016. A fost folosit inclusiv un investigator sub acoperire care a reuşit să-l înregistreze pe unul dintre autori cum susţine cine sunt autorii jafului. Au fost trimiși în judecată în 2018, iar în iulie 2021 a fost pronunțată prima hotărâre de condamnare. Decizia definitivă va fi pronunțată la Curtea de Apel Alba Iulia.