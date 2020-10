Cum a regizat un roman disparitia propriilor copii. Minorii au fost cautati inclusiv cu elicopterul

Peste 100 de politisti si jandarmi din Caras-Severin s-au mobilizat pentru a cauta doi copii de opt si zece ani, despre care se stia ca au disparut intr-o noapte din camera in care dormeau. In final, s-a dovedit ca totul a fost inscenat de tatal copiilor pentru ca sotia sa, cu care se afla in proces de divort, urma sa ii ia pe copii de la tata cu executorul judecatoresc.

Potrivit sursei citate, Politia si Jandarmeria din Caras-Severin au intrat in alerta, luni, dupa ce tatal unui baietel de zece ani si al unei fetite de opt ani din localitatea Petrosnita a anuntat disparitia copiilor. Tatal le-a declarat politistilor ca i-a vazut pe copii ultima data duminica seara, la ora 23.00, cand i-a lasat in camera lor sa doarma. Pentru cautarea copiilor au fost implicati peste 100 de politisti, jandarmi si voluntari, dar a fost cerut si sprijinul Inspectoratului General de Aviatie, care a trimis in zona un elicopter.

Dupa ore bune de cautari, cei doi au fost gasiti la aproximativ de 50 de km de localitatea de domiciliu, vii si nevatamati. Surse judiciare au declarat pentru adevarul.ro ca intreaga disparitie a fost inscenata chiar de catre tatal copiilor, care i-a dus pe minori intr-o alta localitate, la niste cunostinte, pentru a evita plecarea copiilor cu mama lor in Austria, femeia obtinand o sentinta care il oblige pe tata sa ii lase pe copii sa plece cu ea in Austria. Luni, cand copiii au fost disparuti, mama urma sa mearga sa ii ia pe copii de la tatal lor cu executorul judecatoresc, obtinand si o sentinta de executare silita. In urma inscenarii disparitiei copiilor, barbatul s-a ales si cu dosar penal pentru inducerea in eroare a organelor judiciare.