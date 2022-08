Cum a vrut DNA să îi însceneze un dosar judecătoarei Adriana Stoicescu

Audierea politistilor de frontiera de la Vama Moravita, care au fost trimisi in judecata in baza unor asa-zise dovezi adunate de un investigator sub acoperire, a dus la detonarea unei adevarate bombe pentru procurorii care au lucrat in acest dosar, cu un prejudiciu final de 3.410 euro si 275 de lei.

Mai exact, fostul sef al PTF Moravita, comisarul Gabriel Furcea, a dezvaluit, in plina sedinta publica, la Tribunalul Timis, ca i s-a cerut sa faca un denunt penal impotriva judecatoarei Adriana Stoicescu, fosta presedinta a Tribunalului Timis, pentru a scapa de toate acuzatiile ce i se aduc si a pleca acasa, liber, la familia lui, dezvăluie Impact Press.

„Cand nu mai aveam interdictia de a desfasura profesia, ne-am intors, in decembrie 2016, la dispozitie, lucrand la sediul inspectoratului. De prin luna aprilie nu s-a mai prelungit nici controlul judiciar, iar dupa expirarea acestei masuri, undeva prin aprilie, mai, iunie 2017, am fost contactat de un ofiter de la Serviciul Judetean Anticoruptie Timis.Cand ne-am intalnit, acesta mi-a spus ca stie prin ce am trecut, ca seful lui sau fostul lui sef Bercea Emil, si ca sunt la Bucuresti niste oameni care vor sa discute cu mine.Am spus ca sunt de acord si, a doua zi, am plecat noaptea, pentru a fi acolo, dimineata. Nu stiam unde merg si am vazut ca sunt la DNA, structura centrala.Jos ne-a intampinat un ofiter de politie, care s-a prezentat a fi comisar sef Craciun Viorel. Am mers sus, am intrat in biroul unui procuror, acesta spunand ca este Gheorghe Popovici, spunand ca stie prin ce am trecut si ca trebuie sa reglementam aceste aspecte. Am inceput sa povestesc 5-6 minute, dupa care dumnealui imi spunea ca-l intereseaza in mod expres doamna judecator Adriana Stoicescu. În acest moment, efectiv am ramas blocat, din nou eram pus in fata unui fapt de a spune aspecte despre care nu stiam ce sa visez sau imaginez. Iritat, procurorul a spus ca, oricum, fiind acolo, daca nu vreau sa spun. Era in aceeasi nota de a face impreuna, dar nu stiu ce sa facem. Daca trebuie sa fie spusa o poveste, trebuie sa existe un sambure de adevar.Intre timp, au mai fost si alte tendinte ale acestor persoane din cadrul DNA. M-au mai chemat de doua ori, iar cea mai vie dovada e ca mi-au dat banii de transport in contul personal", este declaratia bomba a politistului Gabriel Furcea, data sub juramant si sustinuta cu probe. Si voi urma toate caile legale..., a comentat pe Facebook judecătoarea Adriana Stoicescu.