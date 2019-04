Cum ar putea modificarea genetica sa elimine durerea

Oamenii de stiinta lucreaza la o metoda de a elimina durerea prin terapie genetica. Acestia planuiesc sa utilizeze Crispr, o enzima care poate fi programata pentru a identifica si modifica genele organismelor vii.

Abilitatea de a simti durere, desi neplacuta, a evoluat pentru un motiv. Este modul in care corpurile noastre ne spun ca ceva este in neregula. Pierderea completa a senzatiei de durere, desi suna bine in teorie, poate fi periculoasa. Insa, oamenii de stiinta spun ca exista si parti pozitive. De exemplu, epidemia de opioide din SUA, care cauzeaza 5 morti pe ora, ar putea fi incheiata prin terapie genetica, conform Wired. Este normal ca oamenii sa doreasca sa scape de durerile neplacute, iar acest nou tratament ar putea sa ajute, eliminand in acelasi timp riscurile asociate cu calmantele din prezent.

James Cox, un expert in genetica moleculara de la Colegiul Universitar din Londra, a identificat o anomalie genetica la o femeie din Scotia, in varsta de 71 de ani. Aceasta era incapabila sa simta durerea, refuzand chiar administrarea unui anestezic in timpul unei operatii. In mod ciudat, si ranile pe care le sufera se vindecau mai rapid decat in cazul oamenilor care nu au respectiva mutatie genetica. Bazandu-se pe datele obtinute din ADN-ul ei, Cox a identificat ca durerea este generata de o pseudogena numita FAAH-OUT. Crearea si injectarea unei secvente complementare de ADN ar putea bloca temporar producerea FAAH-OUT, ceea ce ar elimina durerea in mod temporar si localizat.

Cox spune ca exploreaza si un mod permanent de a replica mutatia femeii. Acest lucru pune totusi intrebari serioase legate de etica unor astfel de modificari genetice. O persoana incapabila sa simta durerea sau frica ar putea fi "mai rea decat o bomba nucleara". O spune chiar Vladimir Putin, care a facut afirmatia in 2017 la o conferinta stiintifica desfasurata in Rusia. Posibilitatea de a crea supersoldati folosind Crispr si alte metode de modificare genetica este luata in serios de puterile lumii. James Clapper, fostul director al agentiei de servicii secrete DIA din SUA, a catalogat modificarile genetice ca potentiale arme de distrugere in masa in raportul sau privind amenintarile la siguranta nationala din 2016.