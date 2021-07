Cum au votat europarlamentarii români în PE pentru legea anti-LGBT din Ungaria

Într-o rezoluţie adoptată joi cu 459 voturi „pentru", 147 „împotrivă" şi 58 de abţineri, eurodeputaţii descriu legislaţia maghiară ca încălcând în mod clar drepturile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE, în tratate şi în legislaţia UE privind piaţa internă, se arată într-un comunicat.

Parlamentul subliniază că acesta nu este un incident izolat, ci „mai degrabă constituie un alt exemplu intenţionat şi premeditat de dezmembrare treptată a drepturilor fundamentale în Ungaria", unde fobia faţă de persoanele LGBTIQ sponsorizată de stat şi campaniile de dezinformare au devenit instrumente de cenzură politică. Aceste încălcări ale drepturilor omului fac parte dintr-o agendă politică mai amplă de combatere a democraţiei şi a statului de drept, inclusiv a libertăţii mass-mediei, şi ar trebui considerate o încălcare sistematică a valorilor UE.

Manifestările recente ale acestei probleme includ modificarea Constituţiei ţării pentru a declara că „mama este o femeie, iar tatăl un bărbat", precum şi interzicerea de facto a recunoaşterii juridice a genului pentru persoanele transgen şi intersexuale. În acest context, eurodeputaţii îşi afirmă angajamentul ferm de a apăra drepturile copiilor, declarând că toleranţa, acceptarea şi diversitatea ar trebui să servească drept principii directoare pentru a asigura respectarea intereselor copilului.

Eurodeputaţii solicită Comisiei Europene să iniţieze o procedură accelerată de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor şi să utilizeze toate instrumentele din cadrul Curţii de Justiţie, cum ar fi măsurile provizorii şi penalităţile pentru neconformitate, dacă este necesar. Aceştia solicită, de asemenea, statelor membre să sesizeze CJUE în cazul în care Comisia nu acţionează şi să lanseze o cerere interstatală la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Europarlamentarul român Cristian Terheș a prezentat pe pagina sa personală de Facebook cum au votat europarlamentarii români rezoluția din Parlamentul European. În lista verde se regăsesc europarlamnetarii care au votat pentru, în lista roșie cei care au votat împotrivă, iar cei care nu au votat sau au fost absenți sunt pe lista albastră/gri/albă.

„Am explicat azi intr-o postare ca se va supune la vot in Parlamentul European o rezolutie prin care se doreste condamnarea Ungariei pentru ca a adoptat o lege care, printre altele, interzice ideologia de gen in scoli sau care prevede ca mama e femeie si tatal e barbat. Educatia, conform tratatelor UE, e de competenta statelor membre, prin urmare, nu doar ca acuzatiile contra Ungariei sunt absurde, dar ni se cere sa votam cu privire la o chestiune ce nu e de competenta UE. Am spus dimineata ca voi vota impotriva acestei rezolutii si asa am facut. Pe langa votul final pe rezolutia in sine, au fost si trei amendamente depuse (doua de la stanga comunista), precum si solicitari de vot separat pe diverse prevederi din rezolutie. Voturile pe amendamente sau voturile distincte pe diverse prevederi sunt cerute pentru a pozitiona europarlamentarii cu privire la aspectele votate ("put them on record", cum se spune in engleza), pentru ca toate voturile sunt publice. Puteti constata ca, daca unele grupuri oscileaza in functie de ceea ce se supune la vot, grupul Renew si delegatia USRPLUS din Parlamentul European voteaza pe linie in directia ceruta de grup.", a spus europarlamentarul Cristian Terheș (PNȚCD) pe pagina sa de Facebook. „Fac precizarea ca grupul ECR a propus o rezolutie separata, pe care am cosemnat-o si eu, in care se explica ca temele privind educatia sunt de competenta statelor membre si nu a UE. Aceasta rezolutie nu a mai fost supusa la vot, deoarece a trecut rezolutia initiala", a concluzionat Terheș.

Au votat pentru

Vlad Marius Botoș

Dacian Cioloș

Vlad Gheorghe

Siegfried Mureșan

Dragoș Pîslaru

Nicolae Ștefănuță

Ramona Strugariu

Dragoș Tudorache

Au votat împotriva

Traian Băsescu

Maria Grapini

Mircea Hava

Cristian Terheș

Eugen Tomac

Lorand Vincze

Iuliu Winkler

Abțineri

Vasile Blaga

Rareș Bogdan

Daniel Buda

Cristian Bușoi

Gheorghe Falcă

Marian Marinescu

Gheorghe Nistor

Nu au votat

Carmen Avram

Adrian Benea

Corina Crețu

Claudiu Manda

Dan-Ștefan Motreanu

Victor Negrescu

Dan Nica

Rovana Plumb

Mihai Tudose

Absenți

Tudor Ciuhodaru