Cum se explica? Imediat ce turiștii au dispărut, Covid a explodat pe Litoralul pustiu, rata de infectare a depășit 3 la mie!

Foarte mulți s-au intrebat vara aceasta de ce nu "infloreste" Covid-19 pe litoralul Marii Negre, din moment ce in fiecare weekend erau prezenti peste 300.000 de turisti (inclusiv cei nedeclarati de gazdele particulare si pensiuni ilicite), iar in restul saptamanii erau peste 150.000. Practic, plajele erau supraaglomerate, om langa om.

Cu toate acestea, in ciuda faptului ca erau turisti care erau cazati la mare pentru 7-12 zile, DSU Constanta nu anunta o "explozie" a cazurilor. Dimpotriva, ca o ciudatenie, numarul mediu al raportatilor ca imbolnativi de Covid-19 era la fel ca in restul tarii, ba in unele zile chiar mai mic. Ca si cum coronavirusul nu aparea pe litoral, nici pe plaja (unde hai sa zicem ca erau raze ultraviolete si briza sarata de la apa), dar nici in restul statiunilor, la restaurante, in magazine etc., acolo unde, de asemenea, era supraaglomerare. S-a speculat ca autoritatile fie nu prezinta cifra reala, ca sa "protejeze" Horeca, fie ca virusul nu e atat de agresiv pe cat se prezinta in mass-media. Iata ca, o alta ciudatenie, dupa ce sezonul estival a luat sfarsit si turistii au disparut din statiuni, Covid a aparut masiv!

Costineștiul a depășit rata de infectare 3 la mie. Constanța și Năvodari au incidența între 2,5 și 3 la mie. Revine obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise. Si la Mangalia se apropie de 3 la mie. La fel si Eforie Nord si Sud. La Vadu, Corbu, 2 mai si Vama Veche s-a depasit 2 la mie. In toate aceste localitati si statiunile aferente, cand turistii "colcăiau" incidenta cazurilor era sub 1 la mie, ba chiar 0,5 la mie. Inexplicabil, nu?! ce sa se fi intamplat intre timp?! Este aceasta o dovada ca autoritatile din Romania masluiesc statisticile?! Cei care sustin aceasta ipoteza spun ca da, ca asta e dovada clara ca "e ceva putred". In aceste localitati/ statiuni au mai ramas doar bastinasii (putinii turisti numarandu-se pe degete mai ales ca vremea e nefavorabila). S-ar putea spune ca statistic ramanad mai putini si in sezon gripal "e firesc ca sa se intample astfel", sustin epidemiologii constanteni.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța a constatat, de asemenea, încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori a localităților Techirghiol, Cumpăna, Ghindărești, Limanu, Mereni, Pecineaga, 23 august, Agigea și Tortoman, care nu se inscriu intre statiunile turistice (cu exceptia Techirghiol unde se face turism balnear tot timpul anului). Adamclisi și Independența au rata de infectare între 3 și 4 la mia de locuitori, intre localitatile non-turistice. Faptul ca acum se inregistreaza o crestere alarmanta a incidentei Covid destul de asemanatoare intre localitatile turistice ca si cele non-turistice ridica semne serioase de intrebare in privinta veridicitatii datelor referitoare la rata de infectare cu Sars-CoV-2 din perioada sezonului estival.