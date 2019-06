Cum si-a batut joc Gabriela Firea de actorii care anul trecut i-au trimis o scrisoare de sustinere

Anul trecut, cand Gabriela Firea era in plin scandal cu Liviu Dragnea, rezultatul fiind ca primarita Capitalei n-a mai fost sefa PSD Bucuresti si Ilfov, printre cei care i-au luat apararea au fost si actorii din teatrele bucurestene care primeu subventii de la Capitala.

Acestia au trimis la randul lor o scrisoare de sustinere, laudand-o pe Gabriela Firea pentru prestatia sa in sensul de a sprijini cultura, de a avea proiecte pentru teatrele bucrestene. Ce surpriza, insa, sapatamana trecuta, aceeasi Firea a taiat bugetele teatrelor cu cate 500.000 de lei. Asta cu toate ca, altfel, prin societatile municipale de divertisment organizeaza spectacole de milioane de euro, dotate cu "parandaratul" de rigoare de la artistii "de casa", obisnuiti sa primeasca o suma de bani si sa declare alta, cu mult mai mare. Acum, actorii si artistii sunt gata sa iasa in strada impotriva primarului general al Capitalei, tragand semnalul de alarma ca teatrele sunt in faliment.

In continuare va prezentam lista semnatarilor scrisorii de sustinere a actorilor pentru Gabriela Firea: