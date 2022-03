Dan Bălan de la O-Zone blocat de război în Kiev. Nu mai poate ajunge în România să prezinte Eurovision!

Dan Bălan, fost component al trupei O-Zone, trebuia să prezinte selecţia naţională Eurovision România, de sâmbătă, 5 martie. Contractul era semnat. Războiul l-a prins însă la Kiev, unde filma pentru Vocea Ucrainei.

„Dan Bălan a încercat să iasă din ţară, a vrut să ajungă în România. I s-au eliminat toate variantele de zbor. Chiar avea bilete de avion luate pe mai multe curse, însă toate au fost anulate. După două zile de încercări eşuate de a ieşi din ţară, ne-a anunţat cu regret că nu mai poate participa la selecţia finală din România", a declarat pentru paginademedia.ro Iuliana Marciuc, manager de proiect al selecţiei naţionale Eurovision. Piesa care va reprezenta România la Eurovision 2022 va fi aleasă sâmbătă seara, 5 marie.

Selecţia Naţională Eurovision este organizată de Televiziunea Română, iar în spectacol va susţine un recital artista ucraineană Jamala, câştigătoare a ediţiei din 2016 a competiţiei cântecului european. Jamala, refugiată din infernul dezlănţuit în ţara sa, va interpreta piesa "1944", care a dus Eurovisionul la Kiev.

Line-up-ul evenimentului cuprinde, alături de câştigătoarea din 201 6, concurenţii Eurovision Song Contest din şapte ţări: Zdob şi Zdub - "Trenuleţul" (Republica Moldova), Ronela Hajati - "Secret" (Albania), Vladana - "Breathe" (Muntenegru), We Are Domi - "Lights off" (Cehia), Andrea - "Circles" (Macedonia de Nord), Stefan - "Hope" (Estonia), Intelligent Music Project - "Intention" (Bulgaria) şi finaliştii Selecţiei Naţionale 2022.

Finaliştii Selecţiei Naţionale vor defila pe scenă interpretând refrene ale pieselor câştigătoare la Eurovision Song Contest, reorchestrate de producătorul muzical Mihai Pocorschi. Ei vor fi însoţiţi de percuţioniştii de la Superchill şi Trouble Dance Academy, trupa care a pus stretdance-ul pe harta românească a dansului, informează site-ul eurovision.tvr.ro.

Spectacolul de sâmbătă va fi prezentat de Eda Marcus şi Aurelian Temişan. Ei vor fi ajutaţi de Bogdan Stănescu şi Ilinca Băcilă, ce se vor afla în Camera verde a Selecţiei Naţionale, alături de concurenţi. Câştigătorul va fi decis de juriul concursului - Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu - şi de telespectatori (prin SMS), punctajul acordat de public având ponderea celui acordat de un jurat.

Publicul îşi va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03, ...10), prin SMS, la numărul 1200 (tarif: 1,19 euro - TVA inclus), număr valabil în toate reţelele de telefonie mobilă. De pe acelaşi număr de telefon se poate vota pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare melodie.

Liniile telefonice se vor deschide la semnalul "START VOT" şi se vor închide la semnalul "STOP VOT". Show-ul va fi transmis în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova, TVR+ şi pe canalul de Youtube al TVR, de la ora 21,00. Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai. România va intra în concurs pe data de 12 mai, în partea a doua a semifinalei.

Sub sloganul "The sound of beauty", Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a anunţat, pe 25 februarie, că niciun artist rus nu va participa la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest deoarece acest lucru ar "discredita competiţia". Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena 2006).