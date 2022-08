Dan Negru vine cu o explicație neașteptată privind lipsa turiștilor de pe litoral: De vină e roaba cu șampanie!

Prezentatorul TV Dan Negru a deslușit misterul lipsei de turiști de pe litoralul românesc. Negru spune că de vină ar fi opulența din anii precedenți, dar și prețurile care au depășit orice limită de bun-simț.

"Litoralul romanesc a plătit anul ăsta decontul anilor trecuți când roabele cu șampanie din cluburi erau brand de Marea Neagră și când lăcomia prețurilor o luase razna. Bunul simț nu face bani, face toți banii. Marea Neagră nu e despre roabele cu șampanie din cluburi. Am văzut multe oceane și mări ale lumii dar cele mai frumoase amintiri le am tot de aici, de la Marea Neagră.

In perioda zborurilor cosmice, între 1968-1972 s-au construit stațiunile de pe litoralul românesc care au primit nume de planete. Erau anii in care rușii și americanii cucereau spațiul cosmic. Venus era și zeița frumuseții așa că hotelurile din stațiunea Venus au primit nume feminine. In 1971, Venus a intrat in circuitul turistic. In 1971 am intrat si eu in "circuit" Și eu și Venus am învățat in anii ăștia că bunul simț nu face bani. Dar face toți banii....", scrie Dan Negru pe Facebook.