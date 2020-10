Dan Tudorache a dat in judecata Circumscriptia Electorala pentru frauda de la Sectorul 1. Avocat este Gheorghe Piperea: "Clotilde Armand, un candidat ales cu sacii"

Dan Tudorache, primar al sectorului 1 in mandatul precedent si candidat pentru acest mandat, a acuzat in dese randuri frauda electorala de la alegerile din septembrie 2020. Dupa ce BEC a respins renumararea voturilor, acesta a actionat in instanta Circumscriptia Electorala a Sectorului 1 pentru nereguli majore. Avocat in acest caz este maestrul Baroului Gheorghe Piperea. Iar sirul proceselor nu se va opri aici.

Primul termen este in 12 octombrie 2020. In acelasi timp, politia si procuratura ancheteaza la randul lor acuzatia de frauda electorala, Dan Tudorache sustinand ca el a castigat de fapt alegerile cu o diferenta de 800 de voturi. De asemenea, mentionam ca Ziuanews a intrat in posesia unor documente care arata ca 717 voturi in favoarea candidatului PSD nu au fost luate in considerare, iar modificarile pe actele oficiale s-au facut "din pix". Cu cateva zile in urma, la sediul de circumscriptie electorala s-a gasit un sac cu voturi, aruncat la gunoi, voturi in favoarea candidatilor PSD si ALDE. Astazi acest sac va fi prezentat in fata procurorilor. Si la Sectia Speciala au loc audieri in acest caz.

Avocatul Gheorghe Piperea a vorbit, pentru cititorii DC News, despre o mutare în instanţă legată de alegerile de la Sectorul 1. "Este o cerere de intervenţie făcută de domnul Daniel Tudorache în care solicităm să se ia act că e vorba despre o fraudă electorală (n.r. - la Sectorul 1), cu toate dovezile pe care le-am adunat până acum şi să se invalideze rezultatul alegerilor la Primăria Sector 1, în vederea repetării alegerilor. Termenul fixat de către judecător este luni, 12 octombrie, pentru diverse motive procedurale, pentru depuneri de acte şi aşa mai departe.

Probabil că luni se va discuta admisibilitatea în principiu a cererii noastre de intervenţie, iar dacă se admite atunci noi vom putea să aducem probele pe care le avem în legătură cu frauda electorală", a explicat avocatul Piperea. Întrebat dacă, între timp, se poate valida mandatul lui Clotilde Armand, Gheorghe Piperea a răspuns: "Bineînţeles că nu. E doar un candidat ales cu sacii în momentul de faţă. Până când nu se validează de către Judecătorie mandatul, nu are calitatea oficială de primar. De altfel, acelaşi lucru e şi în cazul lui Nicuşor Dan, doar că în acest caz se pronunţă Tribunalul şi nu Judecătoria. Vom vedea luni; până atunci mandatul nu este în vigoare", a declarat Gheorghe Piperea.