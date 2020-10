Frauda de la numararea voturilor Sector 1: Au disparut "din pix" 717 voturi care puteau fi in favoarea lui Dan Tudorache (documente)

Desi din punctul de vedere al BEC alegerile s-au incheiat si au fost respinse cererile de renumarare a voturilor in Sectorul 1, acolo unde a fost declarata castigatoate Clotilde Armand, suspiciunile de fraudare a alegerilor raman, iar dovezile in acest sens se aduna de la o zi la alta, in loc sa se diminueze.

Ziuanews a intrat in posesia unor documente care inclina balanta in favoarea lui Dan Tudorache, contracandidatul Clotildei Armand si primar al Sectorului 1 in mandatul anterior. Acesta a afirmat in repetate randuri ca la numaratoarea paralela efectuata de PSD, dar si de alte partide in afara aliantei PNL-USR rezulta ca el ar fi castigat alegerile cu o diferentta de aproape 800 de voturi. Drept pentru care a cerut renumararea voturilor. Prezentam in cele ce urmeaza aceste documente care ii dau dreptate lui Dan Tudorache.

Cu toate ca nu a fost admisa nicio contestație de renumărare a voturilor de către biroul electoral de sector, a fost modificat numărul voturilor valabil exprimate (dupa cum se vede in facsimilele de mai jos), cu încălcarea prevederilor legale în materie electorala în vederea finalizării activității de centralizare a rezultatelor alegerilor locale de la nivelul sectorului al Municipiului București.

Din analiza numărului de buletine de vot primite din care se scad voturile neintrebuintate, voturile nule si voturile valabil exprimate, toate cheile de control fiind deja modificate, tot se constată o diferenta de 717 voturi care nu se regăsesc și acest fapt conduce la suspiciunea rezonabila de fraudare a alegerilor.

De-asemenea un aspect deosebit de important este modificarea numărului total de alegători, o cheie esențială in intocmirea procesului verbal final de centralizare a rezultatelor, întrucât acest număr este cunoscut anterior datei alegerilor de la momentul repartizării listelor de alegători permanente și complementare către secțiile de votare. În concluzie, contrar legii electorale, au fost modificate toate cheile de control ceea ce indica suspiciuni rezonabile de frauda electorală. Intregul proces verbal poate fi consultat AICI.

Avocat Mihai Dragan: "Vreau să atrag atenția asupra unor grave încălcări ale dispozițiilor legale în materie electorală, încălcări de natură a submina însăși esența democrației - dreptul la vot. Este inadmisibil ce s-a întâmplat la alegerile locale de la Sectorul 1. Vă spun din propria experiență că nu se intră în Biroul Electoral de Sector, pentru că toate partidele au reprezentanți, iar de sala/camera unde sunt depozitați sacii cu buletinele de vot - fiind obiectiv militar - nici nu te apropii. Cu toată paza, asigurată de jandarmerie, cu toate sigiliile, încuietorile, camerele de supravegere, acești 3 useriști, împreună cu procurorul, au intrat, sfidând astfel orice lege, regulament, orice...

Nu știm nici în acest moment câți cetățeni au votat și cum au votat, pentru că pe procesul verbal privind centralizarea voturilor, consemnarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar al Sectorului 1, fiecare rubrică este greșită și corectată cu pixul, așa cum puteți observa. Vă las și pe voi să trageți concluziile, dar eu așa ceva nu am mai văzut! Nu a fost admisă nicio contestație, dar pentru centralizarea rezultatelor s-a dispus modificarea acestora la voturile valabil exprimate, ceea ce nu se putea face decât în urma unei renumărări.

Au fost modificate atât numărul total de alegători de pe listele electorale complementare, numărul total de alegători care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente, numărul voturilor valabil exprimate, numărul de buletine de vot neîntrebuințate și anulate, fiind modificate absolut toate rubricile cheie, astfel încât să "iasă" la numărătoare. Dacă la un extemporal ați fi avut atâtea greșeli, ce notă ați fi primit la școală?

Unic în istoria alegerilor: un judecător care trebuie să asigure legalitatea alegerilor menționează că "nu cunoaște activitatea".

Din numărul total de buletine date pe secții, nu se regăsesc 717 buletine pentru primar, iar la consiliul local s-au "rătăcit" 811 buletine. Curat murdar!!!

În urma analizării proceselor verbale, s-a constatat o serie de neconcordanțe între datele înscrise în procesele verbale primite de la membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și datele consemnate în procesele verbale privind rezultatele votării, aflate pe site-ul roaep.ro, precum și cele existente în cadrul Biroului Circumscripției Electorale nr. 1 Sector 1. Cert este că USR, ajutat de PNL, a manipulat sacii și procesele verbale după bunul plac."