Dan Voiculescu, parintele Antena 3, trece de la fost condamnat la student la Teologie. "De-a lungul vietii, am cunoscut inaltimi si abisuri"

Dan Voiculescu, proprietarului Antena Grup, in varsta de 73 de ani, a anuntat, intr-o postare pe blogul personal, ca s-a inscris la Facultatea de Teologie, specializarea Asistenta Sociala.

"Evident, dupa ce am parcurs, in urma cu foarte multi ani, intreg traseul universitar, de la student, la profesor in cadrul Academiei de Studii Economice, puteam sa optez acum pentru o formula de studii postuniversitare. Dar pentru ca nu diplomele, ci informatia ma intereseaza, am hotarat sa nu pierd nimic din ce as putea invata si sa incep de la zero. Nu e prima data", scrie Dan Voiculescu in postarea intitulata: "De la 'dom' profesor' la 'bai, studentule"!

"Intelegand ca ignoranta, ostilitatea sau blocajul in etichete si prejudecati vor determina inclusiv comentarii tendentioase, am dorit, totusi, sa anunt public aceasta decizie personala din doua motive, care, sper, pot avea o rezonanta sociala pozitiva: 1. Convingerile personale nu se ascund! Presiunea unor cutume si inertii sociale nu trebuie sa ingradeasca nimanui curiozitatea si creativitatea. 2. Indiferent de varsta, fiecare persoana are dreptul sa-si continue educatia, sa-si dezvolte competentele, sa contribuie, prin propria evolutie, la progresul societati din care face parte. (...) De-a lungul unei vieti in care am cunoscut inaltimi si abisuri, am invatat ca preocuparile analitice, principiile si concluziile teoretice vor ramane intotdeauna sterile, nocive chiar, daca nu sunt urmate de actiuni concrete si de exemplu personal. In consecinta, cu foarte putin timp inainte de implini 74 de ani, hotarat sa asum nemijlocit, in propria viata, cele 3 valori fundamentale (Creativitate, Compasiune, Spiritualitate) si am decis sa urmez cursurile Facultatii de Teologie, specializarea Asistenta Sociala", spune Voiculescu, fost senator.

Dan Voiculescu, parintele spiritual al Antena 3, a fost condamnat, in august 2014, la 10 ani de inchisoare, in Dosarul "ICA", pentru spalare de bani. Instanta a mai dispus, atunci, recuperarea a 60 de milioane de euro de catre stat, reprezentand valoarea prejudiciului din acest dosar. Dan Voiculescu a iesit conditionat din inchisoare, dupa aproape trei ani de detentie, in iulie 2017, insa cea mai mare parte a prejudiciului din Dosarul "ICA" nu a fost recuperata nici pana astazi.