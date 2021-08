De ce a vrut un ieșean să fugă de poliție. "A abandonat mașina și s-a ascuns sub un balcon"

Un ieșean care încerca să fugă de poliție a căzut chiar în plasa oamenilor legii. Conducea în mare viteză pe străzi, la 04.00 dimineața, fără să îi pese că ar putea da nas în nas cu vreo patrulă.

Când a suflat în etilortest, aparatul arăta o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Povestea a fost postată pe pagina de Facebook a Poliției Române. „Eram cu Ciprian la schimbul 3. Primim o informație: un bărbat din cartier ar conduce sub influența băuturilor alcoolice și fără să dețină permis de conducere. Ne-am continuat activitatea, având în vedere și informația primită. Spre dimineață, în jurul orei 4:00, l-am observat pe bărbat, la volan, prin cartier. Am pornit semnalele acustice și luminoase pentru a-l opri, dar acesta a început să se îndepărteze, semn că nu avea de gând să stea de vorbă cu noi. Se deplasa cu viteză și, la un moment dat, l-am văzut că virează pe o străduță, despre care știam că se înfundă. Am intrat după el, dar nu s-a lăsat, a abandonat mașina și s-a ascuns sub un balcon, flancat de un tufiș, crezând că nu o să îl vedem.

Surpriză! După câteva clipe era deja în custodia noastră, iar colegii de la rutieră erau în drum spre noi, cu aparatul etilotest. Rezultatul? 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cât despre permisul de conducere...era anulat. Ulterior, a fost reținut, pentru 24 de ore, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile." Bogdan și Ciprian fac parte din Biroul de Ordine Publică al Secției 5 Poliție Iași. Patrulează în zonele arondate secției și o fac bine!", se arată în postarea poliției. Sunt zeci de accidente grave, în fiecare zi, pe drumurile României, cele mai multe soldate cu decese și răniri grave. Poliția face razii, suspendă permise, dă amenzi și face dosare penale, însă "șmecherii" nu dispar din trafic.

Șoferi care circulă pe contrasens pe Autostrada Soarelui, conducători auto aflați sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice și vitezomanii umplu tot mai des jurnalele de știri. Iar tabloul este completat cu imagini dramatice cu mașini făcute zob, oameni care cerșesc salvarea pompierilor care se chinuie să-i descarcereze în timp util pentru a fi preluați de medici sau, mai grav, trupuri rămase inerte pe asfalt. Cu toate acestea, cei indisciplinați, rămân la fel și, poate este o chestiune de timp până la o nouă tragedie.