De ce criza de coronavirus creste masiv valoarea metalelor pretioase: "Capitalurile cauta o contrapartida"

Criza de coronavirus face ca metalele pretioase precum aurul, argintul, platina si paladiul sa creasca in valoare foarte mult. Acest trend va mai dura si nu poate fi intrerupt decat de aparitia vaccinului anti-COVID-19.

"Doi factori impacteaza evolutia pretului aurului. Primul este tiparirea, la nivel global, de catre bancile centrale mari, o cantitate fara precedent de moneda. Atat FED, BCE, Banca Japoniei, toata bancile centrale au venit cu pachete extrem de puternice si au pus in piata extrem de multa moneda. Iar acea moneda cauta niste active rare pentru a-si conserva valoarea. De aici, cresterea activa a actiunilor cat si a aurului in acelasi timp", spune Adrian Codirlasu, presedintele CFA (Chartered Financial Analyst - analisti financiari certificati) Romania.

Claudiu Cazacu, consultant de strategia pentru XTB Romania, este de parare ca dobanzile foarte scazute si asteptarile ca dobanzile sa ramana foarte jos fac sa existe apetit pentru active precum materiile prime sau metalele pretioase. Pe de alta parte, exista teama de cresteri viitoare ale preturilor, iar investitorii "se refugiaza" in investitiile in aur. Potrivit analistului financiar Claudiu Cazacu, un al doilea motiv, extrem de serios, pentru investitiile in metale pretioase este legat de situatia din SUA, unde virusul face daune destul de mari pentru ca acolo nu s-au adoptat masuri de limitare ale daunelor.

"Deci exista aceasta teama cu privire la dolar, si daca dolarul este in scadere pentru ca situatia de acolo este mai slaba decat in Asia sau Europa, unde economiile au revenit destul de pronuntat, si mai ales ca exista teama ca va mai dura, automat apare un decalaj. Iar daca acest decalaj raneste dolarul, atunci capitalurile cauta o contrapartida. Cauta tot o investitie de refugiu, dar de data aceasta nu de inflatie, ci de o valoare mai slaba a dolarului", mai spune Claudiu Cazacu.

Teoria este sustinuta si de afirmatiile lui Codirlasu care merge pe teoria aparitiei celui de-al doilea val epidemic. "Al doilea factor, pe partea de risc: vedem ca, prin aprilie-mai, numarul infectarilor cu coronavirus incepuse sa scada, dupa care a revenit si deja se vorbeste de un al doilea val al pandemiei. Aceasta criza medicala s-ar putea inteti si de aici si dorinta de a avea niste active sigure. Probabil daca aceasta criza sanitara va lua o mai mare amploare, bancile centrale vor veni cu si mai multi bani. Va aparea la un moment dat riscul de inflatie si, din nou, vom vorbi de o cautare a activelor sigure", a mai spus seful CFA Romania.

Daca ne uitam, si pretul argintului a crescut in ultima perioada. Dar nu numai aurul a crescut in valoare foarte mult, ci si platina si paladiu. Iar pe partea de criptomonede, Bitcoin deja a crescut in doua zile de la 10.000 de dolari la 11.000 de dolari. In cazul acesta, se vede ca nu mai este cantitate fizica din acel produs pentru cati vor sa cumpere si atunci se vor vedea evolutii ale pretului extrem de bruste si puternice in sus - riscul de short-squeeze.

"Pentru ca argintul este volatil, pe acest metal s-a mai intamplat o miscare de genul acesta si a crescut, in timpul crizei petrolului, de la 2 dolari uncia, la 50 de dolari uncia, deci de peste 20 de ori. Din acest motiv, daca apare short-squeeze putem vedea o crestere brusca pe metale pretioase", mai spune Adrian Codirlasu.

In cazul unui val doi de epidemie va fi si mai multa moneda pe piata si va exista volatilitate pe toate pietele financiare, dar atunci va afecta economia. "Chiar daca economia globala a inceput sa-si revina, in cazul unui al doilea val, consumul va fi extrem de tare lovit. Poate nu vor mai fi restrictii ca la inceputul anului, cu economia complat inchisa, dar vor fi zone restrictionate. Spre exemplu, acum, in SUA, in California si in Texas s-au pus din nou restrictii puternice. Ca si acolo, si la noi s-ar putea sa vedem restrictii zonale", mai spune Codirlasu.

Aparitia vaccinului anti-COVID ar putea pune capat cresterii preturilor metalelor pretioase. "Daca primele doua motive sunt de natura economica, al treilea motiv este unul geopolitic. Iar aici putem vorbi despre situatia dintre China si SUA, care in alte timpuri ar fi generat volatilitate serioasa pe pietele de capital. Avem riscul celui de-al doilea val in Europa. Este o variabila extraordinar de importanta si ar putea reprezenta un pericol la adresa economiei si ar fi un factor de sustinere pentru metalele pretioase. Pe de alta parte, exista si celalalt risc, pozitiv, dupa parerea mea, de a avea un vaccin mai repede decat se asteapta pietele. Cele mai mari sperante sunt pentru luna octombrie", a afirmat Claudiu Cazacu.

Potrivit acestuia, el personal ar prefera sa vada o scadere a valorii aurului pentru ca acest lucru ar insemna o insanatosire a economiilor. In momentul de fata, aurul a ajuns la o valoare de peste 258 de lei pe gram, la BNR. Guvernul japonez a facut un apel ca acolo unde se poate sa se munceasca de acasa sa se treaca la acest timp de serviciu. Analistii cred ca este pozibil ca un astfel de trend sa apara mai accentuat si in Romania.

"Eu vad un trend major de modificare a comportamentului de munca, de consum de calatorie, din cauza acestei crize. Se va munci mult, mai mult de acasa, pentru ca infrastructura deja exista si a fost creata pe primul val. La fel si pentru scoala. S-au facut investitii si se poate face scoala de acasa. Trebuie doar o tableta si o conexiune la internet, iar Romania sta extrem de bine la viteza de internet. Suntem in tarile de top la nivel mondial", a mai afirmat Adrian Codirlasu. Potrivit lui, vedem ca foarte multe companii s-au adaptat in acest sens si au facut investitii in infrastructura online pentru ca angajatii sa poata munci de acasa.

"Din acest motiv eu vad o continuare a acestui trend, economia va continua sa mearga, dar vor functiona alte sectoare", a afirmat liderul CFA Romania.