De ce "explodeaza" marțea numarul de infectari Covid. Cum foloseste presa platita de companiile pharma acest fapt ca sa induca panica!

Toata lumea a remarcat ca intotdeauna martea "explodeaza" numarul de cazuri de Covid in Romania, dupa ce in weekend valorile scad la jumatate, iar luni este o zi cu raportari intermediare.

Dupa ce in cursul saptamanii trecute s-au inregistrat aproximativ 6.000 de cazuri pe zi (timp de trei zile consecutiv), vineri si sambata au scazut la o medie de 4.000 de cazuri, pentru ca duminica sa se inregistreze in jur de 3.000, iar luni pana in 5.000, dupa care martea aceasta s-au inregistrat 8.000 de cazuri, presa platita starnind deja panica cu deja perimata sintagma "explodeaza" numarul de cazuri de Covid in Romania.

Din punct de vedere statistic e evident ca in weekend chiar daca au simptome in faza incipienta, romanii nu se duc la spital sa raporteze boala, ci asteapta ca simptomele sa se confirme ceea ce se intampla de luni. De asemenea, in weekend nu lucreaza majoritatea medicilor care sa raporteze la randul lor cazurile de infectare, acestia constatand situatia abia luni si o raporteaza pentru marti. Dovada ca asta stau lucrurile este numarul de decese care se pastreaza constant sau chiar in scadere, la fel si cazurile de la ATI. Cazurile grave si decesele nu tin cont de weekenduri.

La fel s-a intamplat si martea aceasta. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 11 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 8.861 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 43 decese. Nu sunt raportate decese anterioare. De remarcat la regula exprimata anterior ca si miercurea si joia, de regula se inregistreaza cam acelasi numar de cazuri, fiind vorba despre un "plafon saptamanal". Ca atare trebuie vazuta diferenta dintre plafoanele saptamanale pentru a se observa cu adevarat care este trendul crescator. In cazul nostru ar fi vorba despre o crestre de aproximativ 1.500-2.000 de cazuri in medie fata de saptamana anterioara, ceea ce nu arata deloc a "crestere exponentiala", cum prezinta presa.