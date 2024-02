De ce locuiesc 55% dintre tineri cu părinţii: "Vor fi acolo pentru tine, vor avea grijă de tine când ai probleme de sănătate mai bine decât cineva care e străin"

Din ce în ce mai mulţi tineri aleg să rămână lângă părinţi după vârsta de 18 ani, iar tendinţa este foarte vizibilă şi în Uniunea Europeană, potrivit unor date Eurostat. Astfel, 49% dintre tinerii de 18-34 de ani din UE locuiau împreună cu părinţii, în timp ce în România procentul urca la 55%.

Ţara noastră ocupă locul 11 la nivel comunitar, în timp ce în Suedia, ţară în care tradiţia pare a fi altfel decât în sudul continentului, tinerii aleg masiv să se mute de la părinţi înainte de a împlini vârsta majoratului. Conteazăează, desigur, economiile, dar şi confortul emoţional. Psihologii explica acest fenomen care este intalnit in cele mai multe tari europene. Mai mult, daca si in viitor tendinta se va pastra, si asa pare, atunci pana in 2030 procentul va creste probabil la 65-70%, pentru ca in 2050 sa se apropie de 90%. In acelasi timp se observa - din aceasta cauza - si o scadere a numarului casatoriilor, dar si, implicit, a nasterilor.

In primul rand, economisesc banii pe care i-ar da la chirie, la facturile pentru utilităţi, eventuale renovări, cheltuieli comune de alimente, produse de curăţenie etc., trag o concluzie psihologii. Bineînţeles, ar trebui să contribui la întreţinerea casei, chiar dacă nu cheltuieşti atât de mult ca atunci când trăieşti pe cont propriu. Familia este un mediu sigur şi reconfortant. Primeşti suport emoţional, poţi comunica problemele pe care le întâmpini şi poţi beneficia de experienţa părinţilor tăi în diverse situaţii dificile ale vieţii. Părinţii tăi vor fi acolo pentru tine, vor avea grijă de tine când ai probleme de sănătate mai bine decât cineva care e străin.

Pe de altă parte, lipsa intimităţii şi a spaţiului privat ar reprezenta cea mai mare problemă. Nici măcar nu te poţi aştepta ca părinţii tăi să nu intre în camera ta, deoarece le aparţine lor. Apoi, există riscul să primeşti sfaturi nedorite despre ce faci cu viaţa ta, indiferent dacă locuieşti cu mama și tata sau chiar cu un singur părinte (eventual cu noul partener al acestuia). Asa ca in privinta vietii sexuale, tinerii sunt inclinati sa aleaga parteneri de ocazie, de un singur contact rapid, de multe ori pe fond de alcool, la intalnirile de sambata seara, asa cum se petrec in occident aceste relatii. Dupa care, in timpul saptamanii sa se dedice jobului sau studiilor (in caz ca le au). Toate aceste aspecte contribuie la declinul populatiilor occidentale.