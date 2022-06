De ce nu pornește ATV-ul? 10 moduri în care poți reporni un ATV

Se dorește prelungirea Certificatului cu încă un an. Contactați-vă europarlamentarii și cereți-le să voteze împotriva prelungirii Certificatului. Pe data de 6 iunie 2022 am ținut următorul discurs în Parlamentul European, prin care le-am cerut europarlamentarilor să voteze împotriva prelungirii cu încă un an a Certificatului Verde: