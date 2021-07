De ce sa achizitionezi lentile de contact de la companii de renume?

Beneficii multiple in cazul lentilelor de contact!

Vara este momentul marilor schimbari, indiferent ca vorbim despre transformari de ordin estetic, cosmetic sau terapeutic. O transformare senzationala pe care o poti realiza cu succes in acest sezon estival si prin intermediul careia iti poti prinde pe picior gresit audienta consta chiar in achizitia unei noi perechi perechi de lentile de contact.

Articolele optice, aflate intr-o continua popularitate prezinta mutiple avantaje:

asigura o buna vizibilitate periferica, intrucat nu prezinta impedimentela vederea pe margini,

asa cum se intampla in cazul ochelarilor de

vedere;

aduc purtatorilor sai un plus de confort, flexibilitate si sunt practice, independent de conditiile in

care sunt utilizate, stilul tau de viata sau contextele in care sunt intrebuintate;

ofera un plus de hidratare ochilor tai, mai ales gratie noil

or materiale hidrofile si noilor tehnolo-

gii, insemnand un continut ridicat de apa incorporat in material;

permeabilitate crescuta a oxigenului, in special in cazul articolelor optice incadrate in generatia

a treia, care poate ajunge si pana la 147 Dk/t,

in cazul unor marci de lentile precum Acuvue.

Alege lentile sigure de la companii de renume!

Recomandarea si prescriptia medicala in vederea selectarii dioptriilor si modelului potrivit de lentile de contact sunt facute de catre medicul oftalmolog, in urma unui consult oftalmologic minutios, care cuprinde stabilirea acuitatii vizuale, efectuarea unui examin microscopic a fundului de ochi, masurarea tensiunii ocularea si, in cele din urma, stabilirea dioptriilor.

Lentilele de contact au evoluat foarte mult in ultimii ani. De aceea, pentru ca ochii rai merita maximum de claritate, confort si protectie, dar si pentru faptul ca exista atat de multe tipuri de lentile de contact astazi, incorporand materiale si tehnologii atat de diversificate, selectarea produselor apartinand unei companii de renume mondial iti poate oferi certitudinea unei investitii de durata si garantia sanatatii ochilor tai.

Ce sa iei in calcul in selectarea modelului potrivit?

Selectarea perechii potrivite de articole optice se bazeaza nu doar pe recomandarile medicului oftalmolog, cat si pe analizarea atenta a unor criterii definitorii.

Cand vine vorba de alegerea celor mai bune lentile, cei mai importanti doi factori de care sa tii cont sunt continutul de apa si transmisibilitatea oxigenului spre cornee, marcar prin formula Dk/t. Dk-ul semnifica permeabilitatea materialului, in timp ce t-ul reprezinta grosimea lentilei. Ambii factori asigura ochi sanatosi, limpezi si curati.

Este bine sa mai stii ca, datorita noilor tehnologii, toate lentilele de contact comercializate astazi de catre dealerii autorizati sunt performante. Utilizatorii aleg lentilele cele mai bune în functie de brandurile cele mai inovatoare si de tipul de lentile de care au nevoie.

Indiferent de tipul de lentile pe care doresti sa le porti, mai ales daca este prima oara cand incerci astfel de produse, este foarte important sa mergi la un consult pentru a afla dioptriile necesare pentru corecatia oculara. Alegerea depinde de masuratorile oculare si de cazul tau specific, iar daca a fost obisnuit sa porti ochelari, este important sa stii ca dioptriile ochelarilor diferăa de dioptriile lentilelor, deci cu atat mai mult ai nevoie de un consult specializat.

Marci renumite de lentile de contact

Marcile de renume de lentile de contact si-au castigat notorietatea incontestabila pe piata articolelor optice, iar popularitatea lor le plaseaza, indisculabil, in topurile stabilite de catre specialisti.

Ca atare, poti apela cu incredere la urmatoarele familii de lentile de contact:

Johson&Johson

Producator de consmetice, dar si de articole oftalmologice, compania anericana este inconjurata de profesionisti desavarsiti, iar calitatea este incontestabila.

Compania Johnson & Johnson este renumita mondial si de incredere pentru purtatorii noi si experimentati, datorita produselor medicale sigure si de calitate. Acuvue Oasys, de exemplu, este cel mai bine vandut tip de lentile de contact din lume, conform brandului, oferind confort de lunga durata si vedere excelenta, mai ales in timpul utilizarii de dispozitive digitale. Lentilele Acuvue sunt echipate cu filtru UV, ceea ce inseamna o excelenta bariera protectoare contra radiatiilor UVA si UVB.

Printre cele mai populare categorii de lentile se numara:

1 Day Acuvue True Eye

Acuvue Oasys for Astigmatism

Acuvue Oasys 1-Day

Alcon

Compania Alcon este specializata in produse medicale inovatoare, oferind lentile de unica folosinta, zilnice si cu purtare extinsa. Brandul este renumit pentru faptul ca nu face compromisuri cand vine vorba de siguranta si calitate, investind anual in cercetare si dezvoltare. Printre cele mai populare lentile Alcon se numara:

Air Optix Night&Day Aqua;

Dailies Total

1;

Air Optix Plus HydraGlyde;

Bausch & Lomb

Bausch& Lomb, divizie a Bausch Health Companies Inc., este o companie cu extindere si renume mondial in domeniul ingrijirii ochilor, dedicata sa-i ajute pe clientii sai sa vada, sa priveasca si sa se simta mai bine, prin design si tehnologii inovatoare. Bausch and Lomb este una dintre cele mai cunoscute si respectate branduri de ingrijire medicala din lume, oferind cea mai larga si cea mai buna gama de produse dedicate ingrijirii ochilor, printre care: lentile de contact si produse de ingrijire ale lentilelor, produse farmaceutice sau lentile intraoculare.

Linia de productie si desfacere Vision Care, cea mai cuprinzatoare si dezvoltata ramura a concernului, are ca obiectiv principal crearea unor produse competitive, care sa ajute pacientii sa vada mai bine si sa se simta mai confortabil. Portofoliul de produse cuprinde:

Lentile de contact moi

Produse pentru intretinerea lentilelor de contact moi

In concluzie, selectarea unei perechi de lentile de contact apartinand unei companii renumite prezinta urmatoarele avantaje: sunt sigure si realizate dupa cele mai inalte standarde de calitate, prezinta riscuri scazute de a afecta sanatatea ochilor tai, prezinta risc scazut de infectii daca sunt utilizate si ingrijite corespunzator, garanteaza o corectie rapida si eficienta a ochilor tai.