De pandemia Covid-19, peste 15.000 de români au devenit milionari in 2020

România a produs peste 15.000 de noi milionari în dolari în plină pandemie, un număr aproape triplu faţă de 2018, potrivit raportului Global Wealth 2020.

Țara nostră a ajuns astfel să aibă 47.000 de milionari în dolari. De asemenea, 1,431 milioane de români aveau o avere de peste 100.000 de dolari, în 2020, în creştere puternică faţă de 1,11 milioane în 2019 şi 385.000 de persoane în 2019, transmite Economedia. În ceea ce priveşte românii milionari în dolari, numărul lor a crescut de la 15.982 persoane în 2018, la 31.703 persoane în 2019 şi la 47.000 de persoane în 2020. Dintre cei 47.000 de români milionari în dolari, 43.200 au o avere cuprinsă între 1 şi 5 milioane de dolari, 2.806 au între 5 şi 10 milioane de dolari, 1.089 între 10 şi 50 milioane de dolari, 51 între 50 şi 100 milioane de dolari, iar 21 între 100 şi 500 de milioane de dolari. Un singur român mai are o avere de peste 500 de milioane de dolari, faţă de doi români în 2019.

Avuţia netă a gospodăriilor a urcat cu 4,1%, de la circa 730 miliarde de dolari în 2019 la 761 miliarde de dolari. În medie, averea netă per adult a crescut cu 4,8%, la 50.009 dolari, de la 47.721 dolari în decembrie 2019. Cea mai mare parte a averii (40.702 dolari) este reprezentată de active non-financiare. Datoria per adult s-a majorat de la 2.995 de dolari la 3.178 de dolari. În ceea ce priveşte distribuţia avuţiei private, peste o treime dintre românii adulţi (32,1%) au o avere mai mică de 10.000 de dolari, 58,5% au o avere estimată între 10.000 şi 100.000 de dolari, 9,1% între 100.000 şi 1 milion de dolari, iar 0,3% au averi de peste 1 milion de dolari. La nivel global, avuţia netă a crescut cu 7,4% (28,7 trilioane dolari) în 2020, până la 418,3 trilioane de dolari, în timp ce averea medie per adult a urcat cu 6%, la 79.952 de dolari, un nou maxim record.

Numărul milionarilor în dolari a depăşit, în premieră, 1% din populaţia adultă a lumii, ajungând la 56,1 milioane de persoane (1,1% din populaţia adultă) la finele anului 2020. La polul opus, aproape 2,9 miliarde de persoane (55% din totalul adulţilor) au averi mai mici de 10.000 de dolari, potrivit raportului. Averea românilor a crescut cu 9% anul trecut, iar cea globală a atins un nou record, pe fondul pandemiei de COVID-19.