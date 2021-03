De unde poti cumpara un sistem de navigatie dedicata pentru masina ta Skoda?

Skoda este un producator de autoturisme din Cehia care din anul 1991 face parte din Volkswagen Group. Dupa nivelul veniturilor Skoda este a doua companie din Cehia. Veniturile companiei achivaleaza cu 5% din PIB-ul tarii. Skoda este o companiei care investeste tehnologii inovatoare si in sisteme de asistenta care fac mult mai placuta experienta de condus.

Compania Skoda s-a lansat pe piata sub numele de Laurin & Klement in 1895, iar 10 ani mai tarziu se construia primul automobil. Pana in 1905, compania se ocupa cu fabricarea de motociclete. Una dintre primele masini ce au fost lansate pe piata sub numele de Skoda a fost modelul 422, cu 22cp si viteza maxima de 76km/h, produsa in 1929, in timpul Marii Crize.

Top 4 aspecte interesante de stiut despre compania producatoare de masini, Skoda

Skoda se numara printre constructorii de masini cu traditie, fondati inainte de anul 1900; Skoda a produs in trecut biciclete, motociclete, utilaje agricole si avioane; Skoda a intrat in grupul Volkswagen in 1991; Skoda are legaturi stranse cu sportul: a finantat numeroase echipe sportive, este principalul partener al „Turului Frantei" si al Campionatului Mondial de hochei pe gheata.

Skoda de astazi - siguranta, tehnologie si eleganta

Principalul scop al companiei Skoda este de a garanta soferilor si pasagerilor siguranta deplina si confort. Printre pionii principali care asigura aceste doua criterii se numara tehnologia. Bineinteles, masinile dispun de o structura rigida a caroseriei, calitate inalta, sisteme de siguranta activa si pasiva.

Unul dintre sistemele tehnologice ale masinii care asigura, deopotriva, confortul si siguranta, este navigatia dedicata. Aceasta cuprinde toate hartile Europei, inclusiv a Romaniei, insa permite si instalarea de aplicatii GPS, precum Google Maps sau Waze.

De unde poti cumpara o navigatie dedicata Skoda perfect compatibila cu masina ta?

Atunci cand un sofer isi cumpara o masina second hand, este foarte posibil ca navigatia sa nu mai functioneze corect din cauza vechimii sau chiar sa lipseasca din fabrica. Solutia optima in acest sens este de a contacta specialistii care comercializeaza navigatii dedicate cu Android si conectivitate internet pentru masinile Skoda.

Din fericire, comerciantii online dispun in oferta atat de navigatii pentru modelele auto mai vechi dar si pentru cele mai noi (produse intre anii 1994-2018).

Spre exemplificare vom face referire la navigatiile NaviGps.

1.Navigatie dedicata NaviGps pentru Skoda Octavia 2

Avand in vedere tehnologia la care pot avea acces soferii, schimbarea player-ului vechi cu unul performant, cu functii multimedia este esentiala. Este bine de stiut ca in cazul in care masina nu a avut navigatie din fabrica, este nevoie de procurarea unei masti Skoda odata cu sistemul.

Navigatia Android Skoda Octavia 2 vine la pachet cu toate mufele necesare instalarii. Pentru montarea ei nu trebuie sa se faca modificari in bordul sau instalatia electrica a masinii.

Aceasta navigatie Preia comenzile de pe volan si alte informatii de la masina cum ar fi senzorii de parcare sau camera de marsarier.

In urma instalarii sistemului cu navigatie dedicata, soferul are la dispozitie GPS-ul in timp real. Mai exact, are posibilitatea de a alege dintre principalele astfel de aplicatii: Waze, Google Maps sau iGO Primo. El poate in acelasi timp sa asculte muzica sau radio FM sau online.

2.Navigatie dedicata Skoda Fabia

Navigatia pentru Skoda Fabia pune la dispozitie o multime de functii multimedia. Una dintre acestea ofera posibilitatea conectarii la internet prin Wi-Fi sau prin suport conexiune externa 3G/ 4G. In acest fel, soferul acceseaza aplicatii online, precum: Waze, Facebook sau Youtube. Poate instala pe navigatie orice alta aplicatie isi doreste utilizand Magazin Google Play. Mai mult, functiile PIP (Picture in Picture) si Split Screen pun la dispozitie doua aplicatii pe acelasi ecran, utilizate concomitent.

Alaturi de modelele mentionate anterior, cei de la NaviGps au in oferta si navigatiie pentru celelalte modele Skoda indiferent de anul de fabricatie dar si pentru alte marci auto.

