Declaratia pe propria raspundere poate fi refolosita. Conditiile care trebuie respectate

Politia Romana vine cu noi precizari legate de declaratia pe proprie raspundere pe care trebuie sa o completeze si sa o aiba la ei romanii in momentul in care ies din casa din diferite motive, in timpul starii de urgenta.

Autoritatile au tinut sa lamureasca populatia in legatura cu refolosirea declaratiei pe propria raspunde. Acelasi document, completat corect si semnat, poate fi folosit si a doua oara. Conditia este ca posesorul sa aiba acelasi drum, cu aceeasi destinatie. Adica, daca un cetatean a scris ca merge la un supermarket sa isi cumpere alimente, poate avea aceeasi declaratie cu el, cu conditia sa mearga tot la acel magazin. In acest caz, poate taia data pe care a scris-o intial si sa o treaca alaturi pe cea noua.

„In masura in care este evidenta data pentru care este completata declaratia respectiva, iar motivele deplasarii si traseul raman neschimbate„, au transmis pe pagina de Facebook reprezentantii Politiei Romane. Va reamintim, amenzile pentru cei care parasesc domiciliul fara a completa declaratia pe propria raspundere pornesc de la 2000 de lei.