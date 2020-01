Denise Rifai intr-un interviu memorabil la EvZ TV: Meseria de jurnalist si realizator TV intre sinceritate si naturalete

EvZ TV a facut un interviu cu jurnalista Denise Rifai. Realizatoarea TV a cunoscutei emisiuni "Legile Puterii" a fost invitata lui Mirel Curea in cadrul unui talk-show numit "Dosare de presa", in care apar - altfel decat sunt receptati de opinia publica - jurnalisti de marca.

Denise Rifai a surprins in mod placut, a raspuns numeroaselor intrebari cu sinceritate, a povestit cum a ajuns sa lucreze in televiziune, dupa ce a cochetat cu radioul, dar cum si-a dorit inca de mica sa se faca jurnalist, avand fascinatia microfonului si a camerelor de luat vederi. Cu foarte mare naturalete, Denise Rifai a pendulat intre subiectele politice si cele ale vietii personale, a explicat de ce este "dracoasa" pe post si ajunge chiar sa taie microfonul invitatilor si, mai ales, cum vede evolutia sa si a presei in general. Pe larg, interviul "cu pricina" poate fi urmarit AICI.