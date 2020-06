Deputatul PNL Mihai Voicu, achitat definitiv de Inalta Curte. In faza de fond, parlamentarul fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare

Deputatul PNL Mihai Voicu, a fost achitat definitiv de Inalta Curte in dosarul in care era acuzat de savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Decizia a fost luata in majoritate de un Complet de 5 judecatori de la Inalta Curte. In faza de fond a procesului, pe 20 iunie 2019, Mihai Voicu fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In acelasi dosar, Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte i-a achitat si pe ceilalti inculpati din dosar. Opinia separata in acest caz a fost in sensul incetarii procesului in cazul lui Mihai Voicu.

Mihai Voicu a fost trimis in judecata, in decembrie 2017, de procurorii DNA, pentru ca, in calitate de presedinte al unei organizatii judetene de partid si vicepresedinte al aceleiasi formatiuni politice la nivel national, beneficiind de ajutorul lui Mogos Dan Lucian Stefan (secretar general), si-ar fi folosit influenta si autoritatea determinate de functiile detinute, pentru a impune membrilor Biroului permanent teritorial criterii nestatutare, in sensul ca membrii de partid, pentru a putea candida de pe un loc eligibil, sa sprijine financiar campania electorala prin plata unor contributii individuale.

"Concret, donatiile respective conditionau candidaturile pe un loc eligibil pe listele de vot la alegerile locale 2012 ori parlamentare din toamna anului 2012 sau sustinerea politica pentru ocuparea unei functii de conducere intr-o institutie publica. Procedand in aceasta maniera, 20 de membri ai organizatiei de partid au fost determinati sa remita diverse sume de bani (intre 5.000 - 20.000 lei) in valoare totala de 290.450 lei.

Din aceasta suma de bani, inculpatul Enea Constantin Cosmin a primit 156.680 lei pentru a fi folositi la achizitionarea de materiale promotionale ce urmau a fi folosite in campania electorala din vara anului 2012. Din aceasta suma, in realitate au fost folositi in scopul mentionat mai sus doar 24.873 lei, restul fiind insusiti de inculpatul Enea Constantin Cosmin prin intermediul SC Coliseum SA.", preciza DNA la acel moment.