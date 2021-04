Descoperire epocala in vindecarea cancerului: Oamenii de stiinta au reusit sa inhibe secretia proteinei numite P-Selectin

Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au anuntat o descoperire revolutionara in intelegerea si tratarea uneia dintre cele mai letale tipuri de cancer. Glioblastomul reprezinta o forma agresiva a bolii cerebrale, insa acum sunt sperante mari pentru realizarea unui tratament eficient.

Chiar si cu operatie, radioterapie si chimioterapie, doar 40% dintre pacientii care sufera de acest fel de cancer, supravietuiesc un an dupa diagnostic si numai 5% ajung la 5 ani. "Glioblastomul este tipul de cancer al sistemului nervos, care provoaca cea mai mare mortalitate si cele mai multe tumori cerebrale maligne", a declarat profesorul Ronit Satchi-Fainaro, director al Centrului de cercetare biologica a cancerului de la Universitatea din Tel Aviv.

Boala "este agresiva, invaziva si se dezvolta rapid, fiind foarte rezistenta la tratamentele actuale, astfel ca pacientii mor in mai putin de un an, dupa diagnostic. Mai mult decat atat, glioblastomul este definit ca 'tumoarea rece', ceea ce inseamna ca nu raspunde la incercarile imunoterapeutice de a activa sistemul imunitar impotriva acestuia", a completat medicul israelian.

Acum, cercetatorii au reusit sa inhibe secretia proteinei numite P-Selectin in noul stagiu, neutralizand astfel esecul sistemului imunitar si restabilind activitatea sa normala si blocand raspandirea agresiva a cancerului. Expertul israelian considera ca in curand se va trece la studii clinice in privinta tratamentului pentru glioblastom. Studiul a fost publicat in revista Nature Communications.