Descoperire neașteptată a medicilor din SUA: Un organ transplantat funcționează peste 100 de ani

O echipă de oameni de știință condusă de Centrul medical Southwestern de la Universitatea Texas, Statele Unite, care și-a prezentat concluziile unui studiu la Congresul Asociației chirurgilor americani, a descoperit că ficatul are potențialul de funcționa mai mult de 100 de ani. Acest lucru a fost observat la analiza transplanturilor de ficat de la peste 250.000 de pacienți.

O concluzie neașteptată, care a reieșit din cercetare, a fost aceea că ficatul prelevat de la persoane mai în vârstă a avut rezultate mai bune decât cel luat de la cei mai tineri. Experții au observat că optimizarea factorilor donator și primitor permite o longevitate mult mai mare pentru anumite organe, cum ar fi ficatul. Medicii au constatat că vârsta cumulată a funcționării ficatului depășește 100 de ani, aici cumulând perioada în care acesta a fost în corpul donatorului și durata extinsă din organismul primitorului, în cazul unui transplant.

Cercetătorii de la Universitatea Texas au constatat că din cele 253.406 cazuri de transplant de ficat din perioada 1990-2022, 25 dintre acestea au îndeplinit condițiile funcționării de peste 100 de ani al organului. „Ne-am uitat la supraviețuirea înainte de transplant - în esență, vârsta donatorului - precum și cât de mult a supraviețuit ficatul la primitor. Am stratificat acești ficați remarcabili cu supraviețuire de peste 100 de ani și am identificat factorii donatori, factorii receptori și factorii de transplant implicați în crearea acestei combinații unice în care ficatul a putut trăi până la 100 de ani."

Un lucru inedit care s-a observat în studiu, este faptul că ficații care au funcționat 100 de ani proveneau de la donatori mai în vârstă. Astfel, vârsta medie a donatorului a fost semnificativ mai mare, de 84,7 ani, comparativ cu 38,5 ani, la transplanturile de ficat non-centenare. „Anterior, am avut tendința să ne ferim să folosim ficatul de la donatori mai în vârstă. Dacă putem stabili ce este special printre acești donatori, am putea obține mai mulți ficați disponibili pentru a fi transplantați și am avea rezultate bune", a spus coautorul studiului Christine S. Hwang de la Universitatea Texas din Statele Unite.