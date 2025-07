Selly face o nouă stațiune la mare, Nibiru, cu cel mai mare club de noapte din lume: Declinul litoralului românesc nu mai poate fi ascuns, e vizibil și accelerat

Andrei Șelaru a anunțat lansarea Nibiru, o nouă stațiune pe litoralul românesc, între Costinești și Tuzla, acolo unde are loc "Beach, Please", pe un teren de 1,6 mil. mp, care va avea patru componente:

Mall uriaș în aer liber, cu un trafic comparabil cu cel înregistrat în București;

Venue de evenimente cu o capacitate de 150.0000 de persoane;

Parc de distracții;

Si cel mai mare club de noapte din lume cu 30.000 de oameni.

Selly anunță că Nibiru se va deschide în iulie 2026.

„Astăzi vorbim despre o generație, despre o nevoie și despre un viitor care începe chiar aici. Dar înainte de a privi în față, hai să vedem puțin unde suntem astăzi. Ați văzut ce au spus toți tinerii, și chestia asta se vede in cifre. Litoralul romanesc a avut unul dintre cele mai proaste sezoane din istoria sa. Turismul estival e în declin, iar din ce in ce mai mulți români aleg să-și facă vacanțele în Grecia, Bulgaria. De ce se întâmpla asta? Ce alternative are România? Indiferent că ai 18, 25, 40 de ani. Unde te duci?", s spus Selly în deschiderea evenimentului de lansare a Niburu.

„Poți merge în Mamaia, acum are date foarte bune de la care pleacă, e o limbă de pământ cu blocuri impunătoare, seamănă cu Miami, dar când cobori e mai pustiu decât acum 10 ani de zile. Mamaia s-a lovit de biletul de la Wizz Air București-Mykonos de 200 de euro dus-întors. Poza cu #mykonos bate orice poză de la orice club din Mamaia. Prețurile sunt unele premium pe care majoritatea românilor nu își permit să le plătească, nu-i vedem aici în Mamaia. Ce mai avem: Eforie, Olimp, Neptun, locuri excelente pentru plajă relaxare, plaje frumoase, cazări accesibile, dar nu au nicio activitate nocturnă, după șase seara nu ai ce să faci. Și atunci unde de poți distra? Costinești și Vama Veche, renumite, care și azi atrag sute de mii de tineri, care caută să se distreze frumos, autentic, nu dintr-o dorință de validare, statut", completează vloggerul.

Noua stațiune va avea 40 de restaurante, dar și o zonă de fashion, cu chirii modice, cu artisti români la început de drum. Aici va fi și cel mai mare club din lume, Nibiru Arena. Loft și Nuba vor opera încă din prima zi cu locații adaptate pe nevoiel clienților Nibiru, mai spune Selly. Tot aici va fi și cel mai mare circuit de carting care se va intinde pe 30.000 de mp, în parteneriat cu Vmax. „Vom avea o primărie, vei avea un pașaport din partea Nibiru, vom avea o stare civilă unde poți să-ți ceri iubita în căsătorie, o secție de poliție și ne gândim să facem și o pușcărie, care va avea cei mai mari artiști de tatuaje", a mai anunțat Selly.

Selly nu va organiza aici doar Beach, Please, ci are în plan să aducă și alte festivaluri sau să fie concepute noi evenimente care să se desfășoare pe toată durata verii. Se poartă deja discuții pentru conceptul a două noi branduri de festivaluri sub umbrela Beach, Please. 50.000 de persoane pe zi este estimarea pe care Andrei Șelaru o face pentru această locație și 3 milioane pe sezon, un trafic dublu decât primele cinci festivaluri din România. 100-150 de lei ar urma să fie prețul pentru mâncare, băutură și opt spectacole pe seară. „Nibiru nu vine să concureze, ci vine să completeze ce-i lipsește, e un produs nou care are nevoie să se reconecteze cu tânăra generație", a mai spus Selly. „Am investit tot ce aveam, dar nu sunt singur, acționari majoritari sunt prietenii mei de la Global Records, alături de un grup de artiști români și antreprenori din HoReCa, real estate și entertainment", completează acesta.