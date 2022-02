Descoperitoarea variantei Omicron acuză presiunea care s-a exercitat asupra ei pentru a spune că virusul este mai periculos decât în realitate

Medicul sud-african care a descoperit varianta Omicron a dezvăluit că a fost „presată" să descrie această variantă ca fiind mai periculoasă decât este în realitate, potrivit Daily Mail.

Dr. Angelique Coetzee, președinta Asociației Medicale Sud-Africane, a fost printre primele persoane care au semnalat apariția noii variante în luna noiembrie a anului trecut și a declarat că aceasta a provocat simptome „ușoare" la oamenii din țara sa. Dar Coetzee susține că diverși oamenii de știință și politicienii din întreaga lume i-au spus că descrierea făcută de ea este eronată. „Din cauza tuturor mutațiilor Covid, toți acești oameni de știință și politicieni care nu sunt din Africa de Sud mă contactau să-mi spună că am greșit când am făcut afirmații publice, că este, de fapt, vorba de o boală gravă... îmi spuneau că habar nu am despre ce vorbesc, mă tot atacau", a declarat dr. Coetzee pentru The Daily Telegraph.



„În Africa de Sud este mai ușoară, dar în Europa se manifestă ca o boală serioasă, gravă - asta vor politicienii să spun. Au existat multe presiuni din partea oamenilor de știință și a politicienilor europeni, care mi-au spus 'Vă rog să nu spuneți că este o boală ușoară'."

Medicul a declarat că persoanele din Africa de Sud care au contractat varianta au avut simptome mult mai ușoare decât cele provocate de varianta Delta și că de cele mai multe ori au avut doar o durere de gât și o stare de oboseală. „Mă acuză că mint, că subestimez Omicron... în capul lor, este imposibil ca o boală cu mai mult de 38 de mutații să fie ușoară", a spus ea.