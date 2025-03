Detalii incendiare cu interceptări din telefonul lui BogPR - Cum erau plătiţi votanţii pro-Georgescu: "Am venit din puşcărie, contra cost împart pliante"

Procurorii au găsit în telefonul lui Bogdan Peşchir convorbiri purtate de acesta cu diverşi influenceri, în care se pun la cale strategii şi modalităţi de plată pentru atragerea oamenilor să îl voteze pe Călin Georgescu.

Bogdan Peşchir, cel care i-a finanţat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost reţinut de procurorii Parchetului General şi dus vineri în instanţă cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de corupere a alegătorilor prin mijloace de comunicare electronice (265 de acte materiale).

Concret, spun procurorii, Bogdan Peşchir a oferit plăţi în valoare de peste 879.000 de dolari pe aplicaţia TikTok, sub formă de "daruri", şi transferuri de sute de mii de lei prin aplicaţia Revolut, către 265 de persoane, pentru a le determina să îl voteze pe Georgescu.

În referatul procurorilor se arată că strategiile de atragere a alegătorilor de partea lui Georgescu au fost concepute şi puse la punct cu mult timp înainte de perioada efectivă de desfăşurare a campaniei electorale şi au constat în pomparea de sume importante de bani, prin diverse metode, către un public cât mai numeros, fiind vizaţi cetăţenii români din ţară sau diaspora.

Procurorii susţin că planul de interferare în alegeri a presupus creşterea notorietăţii lui Bogdan Peşchir în mediul online, mai ales pe TikTok (user-name bogpr), prin oferirea de gift-uri în vederea atingerii unui nivel cât mai ridicat.

Acest obiectiv a fost atins prin obţinerea nivelului 50 (cel mai mare din România şi printre cele mai ridicate din Europa), concomitent cu atragerea de persoane în cercul relaţional, ori prin donaţii sub formă de gift-uri ori prin apariţii pe sesiuni în direct pe canalele acestora de TikTok, scopul fiind crearea unei dependenţe ce a fost exploatată pe parcursul campaniei electorale, prin implicarea acestor persoane pentru a-l susţine sau vota pe Georgescu.

Din datele obţinute de procurori, Peşchir a oferit suma de aproximativ un milion de euro în scopul determinării alegătorilor să îl voteze pe Călin Georgescu. Ulterior, strategia a constat în propagarea de mesaje de susţinere pentru Georgescu, prin postarea de diverse materiale de propagandă electorală pe aplicaţia TikTok şi prin oferirea de sume de bani către diverşi susţinători.

"În contextul cauzei, prezintă o importanţă deosebită convorbirile purtate pe TikTok, în perioada 12 - 23.11.2024, cu user-name-ul, cod de utilizator (...), calingeorgescu (cont oficial utilizat de candidatul Călin Georgescu), în care Peşchir Bogdan arată că susţine şi doreşte să fie implicat în campania electorală, iar din discuţii rezultă că interlocutorul este expert în domeniul securităţii cibernetice, în timp ce promovarea candidatului este rezultatul a trei ani de eforturi, fiind reluată narativa că este vorba de voluntari şi totul este efectuat fără a fi plătită vreo sumă de bani, în final interlocutorul precizând că Georgescu Cristela-Elena va utiliza contul în cauză şi sugerând ca toată conversaţia să fie ştearsă. ("Buna seara, vreau sa va sustin in aceasta miscare, cum va pot contacta pentru o discutie?; Am văzut ca mai e un cont cu 8 k cu numele bogpr ce promovează un deep fake cu Călin Georgescu; la noi totul e pe baza de voluntariat; tineret, voluntariat, creativitate; Este viziunea ce s-a format după 3 ani de munca intensa; nu ştiam ce se întâmplă când a spus Anca minciuna aia gogonata; noi fiind voluntari toţi cu spirit creativ şi dorinţa de ţară normala şi cu investiţie şi bani 0 sa o vedem pe Anca ca face aiureli la TV... Am incercat sa iau legatura cu dansa sa corecteze dar nu mi a raspuns; a fost la ordin clar; şi este prima campanie din istorie făcută pe buget 0 eu sunt expert în securitate cibernetică; ca aici o sa între Cristela; şterg conversaţia va recomand sa faceţi la fel")", se arată în referat.

Cine sunt influencerii pro-Georgescu: un fost puşcăriaş, Makaveli, Victor Micula şi reprezentanţii unei biserici

La dosar există mai multe convorbiri purtate de Bogdan Peşchir pe TikTok (cont utilizator - bogpr) şi diverse persoane, în care se discută despre strategii de atragere a alegătorilor, iar cei care au făcut dovada că au votat cu Georgescu primeau în jur de 50 de lei.

* conversaţie purtată cu utilizatorul Micula Victor, în perioada 15.10 - 13.11.2024, în care cei doi discută despre oferirea de bani pe platforma TikTok: "Poate facem liveuri mai des noi oricum si eu voiam sa incep, pe tema asta, dinainte, si daca tot aruncam cu bani macar sa avem putere!".

* conversaţie purtată cu utilizatorul Sandu, în data de 20.10.2024, în care interlocutorul îi transmite că a fost contactat de Makaveli şi Florinel, care i-au spus să nu mai afişeze fotografia de profil pentru că pot fi cercetaţi penal: ("Şi ne-a spus ca nu avem voie. E caz de dosar, şi să scoatem poza"), urmând a se întâlni cu 'domnul George' în localitatea Pechea, judeţul Galaţi, iar Peşchir Bogdan îl întreabă dacă are nevoie de bani, iar interlocutorul arată că a primit 15.000 de lei de la Victor, cu care a achiziţionat electrocasnice pentru alte persoane ("Sa imi zici daca aveti nevoie de ajutor acolo, Cu ceva bani, Mi-a dat Victor acum 3 săptămâni 150 mi-l, şi le-am luat electrocasnice").

* conversaţie purtată cu utilizatorul Adelina, în data de 18.11.2024, în care discută despre o colaborare legată de propaganda electorală în mediul online ("Dar ca sa iti raspund, înţeleg ideea de propagandă si de live informator, probabil vrei să ajuţi, dar sunt mult mai multe lucruri aici de care ţin cont, si crede-mă că ştiu bine ce fac. Am experienţă in marketing şi in strategie de business de mulţi ani. Scopul meu nu e să conving pe toata lumea").

* conversaţie purtată cu utilizatorul (...), în perioada 18 - 25.11.2024, în care interlocutorul îi transmite că efectuează diverse activităţi în campania electorală a lui Georgescu şi îi solicită bani, iar Peşchir Bogdan îl îndeamnă să intre în modul live dacă doreşte ajutor ("Bogpr.am şi io o rugăminte am venit din puşcărie şi sunt amart poţi să-mi dai şi mie cv bani contra cost fac ce vrei, Inpar pliante cu domnu Georgescu pe strada .stau de dimineaţa până seara sunt din Bucureşti.va mulţumesc frumos, Salut daca faci live asta te sustin acolo"). Ulterior, în data alegerilor, persoana în cauză îi transmite lui Peşchir că s-a ţinut de promisiune şi a votat cu Călin Georgescu ("Am votat, Cum pot sa va trimit o filmare cu ce an votat, Nu imi trimiteti, Am vrut sa va arat ca mam ţinut de promisiune").

* conversaţie purtată cu utilizatorul (...), în perioada 24.11.2024 - 25.11.2024, în care interlocutorul menţionează că a oferit suma de 50 lei pentru persoanele care au făcut dovada că au votat cu Georgescu şi a convins oameni să voteze cu candidatul amintit, precizând că a pierdut din vedere că este ilegal să posteze imagini cu votul electoral şi să facă campanie în ziua alegerilor.

* conversaţie purtată cu utilizatorul (...), în perioada 18 - 25.11.2024, în care interlocutorul îl întreabă dacă doreşte să facă parte din comunitate, iar Peşchir acceptă şi arată că o face pentru susţinerea lui Georgescu ("Dacă o să fac live vii şi la noi in comunitate nu pentru cadouri doar cu prezenta ta? O să fac pentru susţinerea a Domnului Călin Georgescu"). În continuare, interlocutorul îi arată că are cunoştinţe în comunităţile de români din Germania şi poate obţine undeva la 3.000 de voturi, însă are nevoie de sprijin, respectiv de sume de bani, iar cei doi se înţeleg ca Peşchir să îi vireze suma de 6.000 de euro, printr-un cont de Revolut al unei alte persoane, deoarece nu doreşte ca numele său să fie asociat cu respectivul transfer de bani ("E nevoie de sprijin, Ok si cu ce te pot sprijini? Prin cadouri? Uite sa iti zic o chestie nu vreau sa para ca te cumpar sau ceva. Tu daca sincer crezi omu asta ca e potrivit atunci da, Putem să adunăm cel puţin 3000 de voturi, Treaba e ca nu doresc sa fac tranzactii din contul meu ca apare numele meu, Daca va puteti face revolut ar fi perfect, Poţi 6000?").

* conversaţie purtată cu utilizatorul (...), în care interlocutorul scrie că îl votează pe Călin Georgescu, împreună cu toţi membrii unei biserici ("Eu votez Călin Georgescu şi toţi membri biserici Filadelfia sper sa fie bine în România Amin").