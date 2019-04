Detalii șocante ies la suprafață în urma accidentului din localitatea Săcele, județul Constanța, unde creatorul de modă Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața. Potrivit ultimelor informații, cadrele medicale ajunse la fața locului au constatat decesul, trupul fără viață al designerului fiind acolo de câteva ore.

Apelul la 112 a venit luni dimineață, la ora 7:15, conform IPJ Constanța, însă nu sunt date exacte privind ora producerii accidentului, prin necropise fiind stabilită ora la care a murit victima. Accidentul a avut loc, cel mai probabil, în timpul nopții, spre dimineață un martor ar fi văzut autoturismul distrus și trupul creatorului de modă, după care a sunat la 112.

Conform IPJ Constanta, accidentul s-a produs din cauza neatentiei conducatorului auto, care rula cu o viteza foarte mare si a pierdut controlul volanului la intrarea in localitatea Sacele. „In data de 29.04.2019, in jurul orelor 07.15 am fost sesizati de producerea unui accident mortal. Un barbat, de 43 de ani a condus un autoturism, pe DJ 226, dinspre Navodari catre Sacele si ajungand la intrarea in localitatea Sacele, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului si a parasit partea carosabila catre dreapta, unde a rulat aproximativ 850 metri, dupa care a intrat in coliziune cu mai multi copaci. A rezultat decesul la fata locului a conducatorului auto", transmite IPJ Constanta.

Titi Aur a venit cu o ipoteza-soc, dupa ce creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident de circulatie. Acesta sustine ca este o mare probabilitate ca designerul sa nu fi purtat centura de siguranta.

"E greu sa ma pronunt, dar din imaginile pe care le-am vazut, sunt aproape sigur ca Razvan nu purta centura, pentru ca partea soferului e relativ intreaga. Chiar daca ar fi avut niste leziuni ar fi fost gasit la volan, prins de centura. Centura are niste capsule pirotehnice, care in momentul unui accident te strang de scaun. Faptul ca a mers foarte mult pe langa sosea ori s-a jucat cu masina, ori a avut alte motive, altfel nu inteleg cum sa mearga atat de mult pe langa sosea fara sa franezi. Nu cred ca e vorba de sinucidere pentru ca in cazul acesta ar fi intrat violent in ceva. Sigur toata actiune e la viteza mare. Asa cum arata masina, daca ar fi avut centura de siguranta sunt aproape sigur ca era in viata si se afla in masina", a declarat Titi Aur.