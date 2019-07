Detoxifierea organismului. Sfaturi de la Dr. Oz. Cele mai bune alimente pentru detoxifiere

Detoxifierea organismului este un termen la moda. Pentru unele persoane, detoxiefierea organismului inseamna consumul unui suc de curatare care poate fi chiar placut, insa nu este mereu practic sau realist.

Motivul pentru care trebuie sa ne preocupe detoxifierea organismului este simplu: stilul de viata ne poate pune la incercare corpul. Desi, in conditii normale, organismul este capabil sa se curete singur, cresterea nivelului de stres, lipsa exercitiilor fizice, constipatia, dieta necorespunzatoare si stilul de viata nesanatos, ca sa nu mai vorbim de cresterea toxinelor din mediu pot pune mare presiune asupra organismului. si cum nu poti evita in totalitate toxinele, este important sa-ti ajuti corpul sa scape de ele.

Iata 3 solutii simple pentru detoxifierea organismului pe care si cel mai ocupat dintre oameni le poate aplica.

Intre consumul de zahar si o multime de probleme de sanatate precum obezitatea, diabetul, inflamatiile care pot duce la afectarea membranei celulelor s-a stabilit o legatura directa. si cu cat esti mai stresat cu atat mai mult de bazezi pe alimentele si bauturile care contin zahar si care iti ofera un plus de energie pe termen scurt, pentru care insa, platesti un pret piperat din punctul de vedere al sanatatii. incearca sa renunti la consumul de zahar si asa vei preveni acumularea de kilograme, inflamatiile, imbatranirea prematura si chiar dezechilibrul energetic.

Sfat: Bea ceai de lemn dulce. Lemnul dulce (de fapt radacina) este o planta chiar mai dulce decat zaharul si are zero calorii. in plus, are proprietatii antiinflamatorii si antibacteriene ca si multe alte beneficii pentru sanatate.Alte ceaiuri care iti pot satisface nevoia de dulce sunt cele de menta si scortisoara.

Detoxiefierea organismului se poate face cu alimente amare

Verdeturile ajuta mereu detoxifierea. Iar cele mai bune din acest punct de vedere sunt verdeturile cu un gust amar. Atunci cand mananci rucola, papadie sau nasturel, este stimulat ficatul pentru a curata mai eficace organismul.

Gustul amar este un semnal pentru sistemul gastrointestinal. Acesta incepe sa elibereze hormoni si enzime digestive care cresc secretia biliara, metabolizeaza grasimilie si mentine eliminarea usoara. Iar acest lucru ajuta organismul sa elimine toxinele mai rapid.

Bonus: Practicantii medicinei traditionale chineze sustin, de asemenea, ca un consum de verdeturi cu un gust amar poate ajuta la stoparea nevoii de zahar.

Sfat: Adauga putina rucola si nasturel salatei tale obisnuite la pranz sau paseaza putina papadie in uleiul de masline pe care sa-l folosesti pe post de dresing la salata de seara.

Chiar si cel mai ocupat om de afaceri face dus, nu-i asa? Una dintre cele mai simple si mai placute solutii de detoxifiere este exfolierea la dus. Operatinea dureaza numai cateva minute si este aplicata celui mai mare organ al corpului, pielea.

Exfolierea inlatura celulele moarte si colecteaza toxinele din mediu si mentine porii deschisi, astfel incat corpul elimina toxinele prin piele. Dupa un astfel de proces pielea arata foarte bine.

Sfat: Poti gasi perii speciale in orice magazin care care comercializeaza produse pentru ingrijirea corpului. Se gasesc in orice forma si marime. incepe cu extremitatile (de la talpile picioarelor pana la palme) si periaza tot corpul. in plus, acest ritual stimuleaza si sistemul nervos, ceea ce este o modalitate excelenta pentru a te incarca cu energie.

Trecerea de la sezonul rece la sezonul primavaratic aduce cu sine nevoia unei curatari a organismului, mai ales ca, primavara, apar si legumele si fructele care pot fi folosite cu succes intr-o cura de detoxifiere.

Iata cele mai bune 8 alimente pentru detoxifierea organismului:

1. Sfecla rosie

Sfecla este plina de nutrienti, o sursa excelenta de vitaminele B3, B6, C, betacaroten, magneziu, calciu, zinc, fier. Ea ajuta ficatul si bila sa dezintegreze toxinele, iar fibrele ajuta la eliminarea acestora. De efectele sfeclei beneficiezi la maximum daca o mananci cruda, intr-o salata cu legume cu frunze verzi asezonata cu zeama de lamaie.

2. Lamaia

Lamaia contribuie la imbunatatirea digestiei stimuland enzimele, iar vitamina C "dizolva" toxinele care sunt foarte usor eliminate de organism. De asemenea, lamaile stimuleaza ficatul sa "purifice" sangele.

3. Marul

Marul contine o multime de fibre si de nutrienti care stimuleaza productia de bila, care ajuta ficatul in eliminarea toxinelor. Fibrele solubile din mar, precum si pectin, ajuta la curatarea organismului de metalele grele sau aditivii alimentari consumati involuntar. Cele mai bune sunt merele organice.

4. Legumele verzi

Legumele verzi contin crolofila. Aceasta curata organismul de toxinele acumulate din mediul incojurator, metale grele, ierbicide sau pesticide. Asigura-te ca in dieta ta introduce: legume cu frunze verzi, broccoli, castravete, telina, varza de Bruxelles, papadie etc. Acestea purifica sangele si contribuie la o mai buna oxigenare a celulelor.

5. Usturoi

Usturoiul este umitor. Este un antiviral puternic, antiseptic, cu efect antibiotic. Usturoiul stimuleaza ficatul sa produca enzime care curate toxinele din sistemul digestiv.

6. Ceai verde

Ceaiul verde este o sursa bogata de antioxidanti, printre care catehinele. Acestea imbunatatesc functiile ficatului si, in plus, hidrateaza organismul.

7. Anghinarea

Anghinarea sporeste productia de bila si protejeaza ficatul. In plus, este un diuretic usor, care ajuta la eliminarea toxinelor prin rinichi. Unele studii au demonstrat ca anghinarea reface celulele ficatului. De asemenea, e bogata in fibre si ajuta la eliminarea toxinelor din sistemul digestiv.

8. Coriandru

Coriandrul intra in categoria legumelor verzi, cu proprietati miraculoase de detoxifiere. Subtantele chimice din coriandru contribuie la indepartarea metalelro grele din organism, improspatand sangele si curatand organismul.