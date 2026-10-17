Dieta "Becali" - cea mai tare din câte au fost: "O mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata... și pac, o scuip!"

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că din regimul său alimentar nu mai face parte carnea, explicând și felul în care își păcălește organismul. Gigi Becali a subliniat faptul că reușește să se autocontroleze pentru a elimina total carnea din alimentație. Stilul sau a devenit viral pe tik-tok sub numele de Dieta "Becali". Alții au aplicat-o si la alte alimente, ca sa nu inghita mare parte din mancare si sa slabeasca.

"Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc. Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic 'Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea' și pac, o scuip imediat", a declarat Gigi Becali.

"Din familie am învățat treaba cu negoțul. Cumpăram oi, eram 3-4 oameni care primăvara luam și cumpăram tot, la grămadă. Aici le împărțeam. Dacă luam 200 de oi, fiecare câte 50 de bucăți și fiecare trebuia să aleagă câte una, câte una, să fie împărțeala corectă. Și când venea rândul lui tata, îmi zicea 'Alege, Giogea'. El așa îmi spunea, Giogea. Și ceilalți se mirau, cum să lași băiatul la 16 ani să aleagă. Iar tata le spunea 'Voi sunteți proști, aveți copii proști, dar eu nu sunt deștept degeaba, am și copil deștept, știe să aleagă'", a mai povestit Gigi Becali.