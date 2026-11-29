ANAF ar putea să verifice averile artiștilor Tzancă Uraganu, Florin Salam, Costel Biju sau Bogdan de la Ploiești, după descinderile din dosarul Cămătarilor. Frații Nuțu și Sile sunt acuzați că, alături de acoliți de-ai lor, ar fi amenințat și șantajat maneliștii să cânte numai în locații agreate de ei. Mai mult, aceștia le luau și banii.

ANAF urmează să verifice averile maneliștilor

Mașini scumpe, haine de firmă, lanțuri de AUR și recitaluri în care mii de euro zboară în aer - cam așa arată imaginea pe care, de-a lungul anilor, și-au construit-o maneliștii din România. ANAF ar urma însă să verifice cum și-au făcut aceștia averile.

Sara Balint, logodnica lui Cezar Petcu, unul din inculpații ridicați de poliție în dosarul șantajării maneliștilor, și fiica lui Sile Cămătaru, îi ia apărarea tatălui său pe TikTok. Absolventă de Drept, Sara Balint spune că tatăl său e mai cuminte decât un copil și mai corect decât judecătorii.

Izbucnirea Sarei Balint

"Ce trebuie sa facem ca sa traim? Noi suntem miliardarii tarii care jecmărim lumea? Suntem prea avuti? Pentru noi e o alta lege. Sutem disperati. Cine are ce are cu noi, va promitem ca plecam.

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Cat mai plătim pentru numele asta. Atata rau ni s-a tras de la acest documentar, oamenii astia nu au incercat sa se impuna. Tatal meu nu a facut altceva decat sa se adapteze la situatia care era pe timpul ala. Nu putem sa facem fata la ceea ce se intampla. Noi stam la pușcărie, tot neamul nostru, toată familia noastră ca să protejam imaginea statului. Toți avocații ne-au spus că după probele din dosar nu ar fi trebui să le dea reținere 30 de zile. Dar pentru ca s-a făcut prea mare tam tam nu au ce să mai facă acum. Deci practic, noi stăm la pușcărie ca să nu pice procuratura de fraieră.

Tatal meu este batran, nu a facut altceva decat sa-si vada de treaba lui. E mai cuminte ca un copil, e mai corect decat judecatorul.

Vreau sa fim lasati in pace, vrem dreptate.Vrem o viata linistita. Plecam si o luam de la capat. Vrem sa fim o familie normala. Avem nepoti care plang dupa bunicul lor. Tatal meu nu facea decat sa stea cu noi in casa si sa se bucure de nepotii lui", a declarat fiica lui Sile Cămătaru pe rețelele de socializare.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de băieții și ginerii lor, au primit mandate de arestare preventivă, în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT, în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

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Nouă persoane au fost reținute miercuri, 25 noiembrie, în urma unei operațiuni de amploare desfășurate de procurorii DIICOT și polițiști. Printre cei vizați se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, membri ai familiilor acestora și alte persoane din clanul interlop.

Anchetatorii au făcut percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și valută, în valoare totală de aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă.

De asemenea, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux.

„Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, au fost găsite și ridicate sume de bani în lei și diverse valute, echivalente sumei de aproximativ 420.000 euro, 3 arme neletale, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux", au precizat anchetatorii.

Stenograme din dosarul Cămătarilor

Vasile Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, este acuzat de procurori că ar fi exploatat sexual o tânără de 22 de ani, pe care ar fi determinat-o să practice prostituția în Germania și Elveția, iar apoi ar fi mers în străinătate pentru a ridica banii obținuți de aceasta.

Informațiile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX. Anchetatorii descriu agresiuni fizice repetate, amenințări și presiuni psihologice, folosite pentru a o menține sub control și a o determina să îi remită câștigurile lui Vasile Daniel Balint.

Potrivit acuzațiilor, Balint Vasile-Daniel ar fi acționat cel puțin de la sfârșitul anului 2024 până în noiembrie 2026, profitând de vulnerabilitatea tinerei, despre care procurorii susțin că fusese anterior victimă a traficului de minori. Tânăra nu avea sprijin familial corespunzător și avea doar 22 de ani.

Anchetatorii afirmă că acesta ar fi folosit metoda „Loverboy", inducându-i ideea unei relații de iubire serioase. În conversațiile redate în document apar declarații precum: „Te iubesc din inimă" și „Am rămas pe loc cu viața mea din iubire pentru tine".

Procurorii susțin însă că declarațiile de iubire ar fi fost doar o metodă de manipulare, invocând faptul că Balint Vasile-Daniel ar fi avut, în paralel, o relație de concubinaj cu o altă femeie, împreună cu care are doi copii.

Tânără dusă în Germania și Elveția pentru a practica prostituția

Conform documentului, tânăra ar fi fost recrutată și transportată în scopul continuării practicării prostituției. Sunt menționate o deplasare terestră din 29 august 2026 și una aeriană din 3 noiembrie 2026, pe teritoriul Germaniei.

Una dintre cele mai dure replici atribuite lui Balint Vasile-Daniel apare într-o conversație din 23 august 2026, la ora 06:15:35: „O să te () în Germania să-mi dai banii."

Anchetatorii susțin că Vasile Daniel Balint ar fi exercitat asupra tinerei atât constrângeri fizice, cât și morale, pentru a o obliga să continue prostituția și pentru a obține banii câștigați de aceasta.

Stenogramele descriu bătăi și amenințări

Documentul procurorilor redă mai multe conversații în care tânăra vorbește despre presupuse agresiuni fizice. Într-un dialog din 14 aprilie 2026, aceasta ar fi spus: „Am înțeles, m-ai bătut, ai fost supărat!"

Într-o altă conversație, din 30 aprilie, tânăra ar fi cerut ajutor, spunând că se teme de ceea ce i s-ar putea întâmpla: „Ce mă fac? Ajută-mă! [...] Cred că mă bagă în spital rău dacă el când greșesc îmi dă așa un pumn, îți dai seama ce-mi face?".

Alte fragmente din interceptări surprind relatări despre lovituri și răni: „M-a umplut de sânge", „Am vomitat că mi-ai dat un pumn în stomac" și „Am și căzut pe jos, m-am umplut de sânge".

Pe lângă presupusele agresiuni, anchetatorii descriu un comportament de abuz psihologic, prin jigniri repetate și desconsiderarea victimei. Într-unul dintre dialoguri, bărbatul i-ar fi adresat expresii precum „gunoi infect" și „o cârpă împuțită".

Totodată, în document este redată o amenințare atribuită acestuia: „Fă tu vrei să-mi iau 25 de ani cu tine? Să te mierlesc [...] mâine îți sparg ușa de la casă".

Procurorii susțin că aceste conduite ar fi avut rolul de a menține controlul asupra tinerei și de a o determina să îi dea banii obținuți din prostituție.

Ar fi mers personal în străinătate să ridice banii

Potrivit anchetatorilor, Balint Vasile-Daniel s-ar fi deplasat în repetate rânduri în Germania și Elveția pentru a ridica în numerar sumele câștigate de tânără.

O conversație din 16 iulie 2026 surprinde discuții despre bani și despre deplasarea acestuia la locul unde se afla femeia. În stenograme apare replica: „Să-mi aștepți banii sau ce?"

„În afară de bani, îmi dai, îmi dai orice, îmi dai ficatul, inima, numai bani nu mi-ai dai. De ce nu-mi dai fă și mie bani?" / „Deci așa ți se pare ție o relație normală, plecăm amândoi și tu faci bani și eu stau aici ca prostul, nu?".

În același dialog, tânăra ar fi încercat să explice că nu avea imediat întreaga sumă: „Dar nu ți-am dat când am avut?", respectiv „Lasă-mă să strâng ca lumea și ți-i dau!".

Răspunsul atribuit bărbatului face referire la sume de 5.000, 7.000 și 10.000 de euro, precum și la faptul că ar fi urmat să vină după bani: „Tre să te las să strângi, să vin după aia aici".

Balint Vasile-Daniel este acuzat de trafic de persoane și proxenetism în legătură cu exploatarea tinerei. Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie-octombrie 2026, ar fi determinat-o să continue practicarea prostituției în Germania și Elveția și ar fi obținut în mod repetat foloase patrimoniale de pe urma acesteia.