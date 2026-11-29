Sfântul Apostol Andrei este prăznuit pe 30 noiembrie și marchează ultima mare sărbătoare cu cruce roșie din această lună. În jurul acestei zile s-au format numeroase tradiții populare, transmise din generație în generație. Aceste obiceiuri vizează protecția familiei, norocul și sănătatea în anul care urmează.

Cine a fost Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Andrei a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos și fratele Sfântului Petru. Originar din Betsaida, el a fost numit „Cel Întâi Chemat", fiind printre primii ucenici ai Mântuitorului.

După Înălțarea Domnului, apostolul a propovăduit Evanghelia în mai multe regiuni, ajungând și pe teritoriul Dobrogei de astăzi. El a murit ca martir la Patras, în Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X.

Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale

În tradiția românească, Sfântul Andrei este cinstit drept Apostolul românilor. Biserica Ortodoxă Română a marcat ziua de 30 noiembrie cu cruce roșie în calendar în anul 1995.

Doi ani mai târziu, Sfântul Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României. Din anul 2001, această dată a devenit sărbătoare bisericească națională. De asemenea, el este ocrotitorul spiritual al Catedralei Naționale.

Tradiții și obiceiuri pentru noaptea de Sfântul Andrei

În popor, sărbătoarea poartă numele de „Sântandrei" sau „Cap-de-iarnă", marcând începutul sezonului rece. Dincolo de participarea la slujbele religioase, oamenii respectă mai multe obiceiuri străvechi:

Grâul pus la încolțit: Oamenii pun grâu într-un vas cu pământ sau pe vată umedă pentru a atrage belșugul. Dacă firele cresc dese și înalte până la Anul Nou, anul viitor va fi unul bogat.

Aflarea ursitului: Fetele nemăritate își pun busuioc sfințit sub pernă pentru a-și visa viitorul soț. Alte obiceiuri includ „făcutul cu ulcica" sau privitul într-un pahar cu apă în care se pune o verighetă sfințită.

Protecția casei cu usturoi: Bătrânii credeau că în această noapte strigoii pot aduce boli și necazuri în gospodării. Pentru a ține spiritele rele la distanță, oamenii ungeau ușile, ferestrele și porțile cu usturoi.

Preotul Marius Oblu le reamintește credincioșilor că 30 noiembrie rămâne, înainte de toate, o zi de rugăciune și reculegere.