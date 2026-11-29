Trei lideri religioși americani afirmă că autoritățile din Statele Unite s-ar pregăti să dezvăluie informații despre presupuse forme de viață extraterestră, iar anul 2027 ar putea marca un moment important în acest proces.

Episcopul Alan DiDio, pastorul Larry Ragland și evanghelistul Tony Merkel susțin că au participat, la începutul acestui an, la o întâlnire privată între lideri religioși și persoane din interiorul structurilor guvernamentale americane, familiarizate cu planurile privind desecretizarea informațiilor despre fenomenele aeriene neidentificate (UAP), cunoscute și sub denumirea de OZN-uri.

Într-o discuție recentă, cei trei au povestit că participanții la întâlnire le-ar fi transmis că publicarea treptată a documentelor despre OZN-uri reprezintă doar începutul unui proces mai amplu, care ar urma să se intensifice în 2027, scrie Daily Mail.

„Cred că lucrurile abia încep să se contureze, mai ales în ceea ce privește informațiile pe care le-am primit despre 2027", a declarat episcopul Alan DiDio.

Tony Merkel a afirmat că pastorilor li s-a sugerat că, începând de anul viitor, autoritățile ar putea accelera dezvăluirile și ar putea prezenta dovezi pe care le consideră mai convingătoare privind existența unor forme de viață extraterestră.

Potrivit acestuia, oamenii nu doar că ar putea primi mai multe informații despre aceste fenomene, ci ar putea ajunge să observe direct obiecte sau presupuse entități necunoscute.

Până în prezent, în cadrul campaniei de desecretizare a documentelor Pentagonului au fost publicate opt serii de materiale.

Acestea includ mii de pagini de documente guvernamentale despre observații OZN, imagini cu obiecte neidentificate și înregistrări video cu sfere luminoase și alte aparate de zbor neobișnuite. Cu toate acestea, documentele publicate nu au furnizat dovezi concludente privind existența unor civilizații extraterestre.

Merkel a anticipat că, în 2027, oamenii ar putea începe să experimenteze direct fenomenele despre care au citit până acum în documentele desecretizate.

O întâlnire privată în munții din Tennessee

Informațiile prezentate de cei trei lideri religioși ar proveni în principal de la Paul Bock, un fost militar american din trupele speciale Green Berets.

Acesta ar fi participat la o întâlnire organizată în februarie, într-o proprietate închiriată în munții statului Tennessee, la care au fost invitați lideri religioși și persoane care susțin că au informații despre investigațiile guvernamentale privind OZN-urile.

Bock declarase anterior publicației Daily Mail că, în cadrul unei investigații independente privind fenomenele OZN și posibilele lor legături cu textele biblice, ar fi intrat în posesia unor imagini tulburătoare cu presupuse ființe non-umane.

Potrivit relatărilor sale, fotografiile ar fi prezentat creaturi descrise drept „hiperdimensionale", printre care o entitate asemănătoare unei caracatițe și o siluetă umanoidă fantomatică, despre care susține că nu ar aparține lumii terestre.

Pastorul Larry Ragland a afirmat că și alte surse i-ar fi transmis că 2027 ar putea deveni un an istoric în privința dezvăluirilor despre aceste fenomene.

El a făcut referire la declarațiile unui fost angajat al CIA, care ar fi susținut de peste un deceniu că documentele consultate și informațiile primite indică anul 2027 drept momentul în care presupusele entități extraterestre s-ar putea face cunoscute publicului.

„Se pregătesc să se dezvăluie. Dacă nu ne punem lucrurile în ordine până în 2027, vor face ceva. Este un zvon, este o speculație, dar aceasta este afirmația pe care o face el", a spus Ragland.

Afirmațiile nu au fost confirmate independent, iar identitatea și rolul persoanelor care ar fi transmis aceste informații nu sunt clarificate.

Ce arată documentele despre Skinwalker Ranch

Cei trei pastori au discutat și despre cea mai recentă serie de documente desecretizate privind OZN-urile, publicată la 20 noiembrie.

Materialele ar include informații despre Skinwalker Ranch, o proprietate izolată din statul Utah, devenită cunoscută în urma numeroaselor relatări despre observații OZN, apariții ale unor creaturi neidentificate și presupuse fenomene paranormale.

Printre documente se află și un raport intitulat „The Ten Month Report", care descrie una dintre cele mai neobișnuite investigații finanțate de guvernul american: o cercetare desfășurată pe această proprietate pentru identificarea unor presupuse fenomene asociate OZN-urilor, fantomelor și creaturilor necunoscute.

În timp ce o parte a publicului a considerat că documentele nu conțin informații spectaculoase, cei trei lideri religioși susțin că publicarea treptată a unor detalii neobișnuite ar face parte dintr-o strategie de pregătire a opiniei publice pentru dezvăluiri mai importante în 2027.

„Cred în continuare că are loc un proces de desensibilizare a publicului", a declarat DiDio.

Ragland a spus că oamenii au ajuns să considere aceste informații lipsite de importanță, deși, în urmă cu două decenii, asemenea dezvăluiri din partea guvernului american ar fi putut avea un impact major.

„Am fost condiționați să considerăm că nu este nimic important. În urmă cu 20 de ani, acestea ar fi fost informații care ne-ar fi schimbat radical perspectiva asupra lumii", a afirmat pastorul.

Tony Merkel, care prezintă și un podcast despre fenomene paranormale, a declarat că a petrecut aproximativ o săptămână în apropierea fermei Skinwalker.

El susține că a observat un container de mari dimensiuni care ar fi fost ridicat în mod inexplicabil, rotit și apoi așezat la loc.

De asemenea, Merkel a afirmat că a văzut lumini neobișnuite pe cer și un fascicul luminos puternic care se ridica vertical deasupra unui deal din deșert.

Publicația Daily Mail a discutat cu mai mulți participanți la întâlnirea despre OZN-uri, inclusiv cu DiDio și Merkel. Cu toate acestea, jurnaliștii nu au putut confirma independent că reuniunea privată a avut loc exact așa cum a fost descrisă și nici nu au verificat autenticitatea imaginilor despre care pastorii susțin că le-au văzut.

Pentagonul nu confirmă existența extratereștrilor

Unitatea principală a Pentagonului responsabilă de investigarea fenomenelor aeriene neidentificate a declarat în repetate rânduri că majoritatea observațiilor raportate au explicații obișnuite.

Printre acestea se numără baloane, drone și chiar păsări.

Nu există, până în prezent, dovezi publice verificate care să demonstreze că obiectele observate pe cer reprezintă nave extraterestre sau că guvernul american ar deține informații confirmate despre vizite ale unor civilizații din afara Pământului.

Paul Bock ar fi explicat că scopul său nu era doar să îi informeze pe creștini despre o posibilă campanie de desecretizare a informațiilor despre OZN-uri, ci și să îi avertizeze asupra unui presupus plan de subminare a credinței creștine.

Potrivit acestei teorii, dezvăluirea unor presupuse forme de viață extraterestră ar putea fi folosită pentru a reinterpretarea unor relatări biblice despre ființe cerești, prezentându-le drept întâlniri cu entități extraterestre.

Într-un podcast publicat marți,24 noiembrie, cei trei lideri religioși au reluat această interpretare, asociind eventualele dezvăluiri din 2027 cu ceea ce Biblia descrie drept „Marea Amăgire".

Ei au făcut referire în special la avertismentele din Evanghelia după Matei, capitolul 24, unde sunt descrise evenimente care ar putea înșela credincioșii.

În opinia lor, apariția unor presupuse entități necunoscute ar putea pune sub semnul întrebării concepțiile oamenilor despre originea omenirii, credință și natura ființelor cărora li se cuvine închinare.