Un petrolier din „flota fantomă" a Rusiei a eșuat pe litoralul Bulgariei. Pete de combustibil în Marea Neagră
Postat la: 29.11.2026 |
Un petrolier de 274 de metri lungime, aflat pe lista sancțiunilor internaționale pentru transportul petrolului rusesc, a eșuat pe stânci în apropierea stațiunii bulgare Sozopol, în urma furtunii puternice care a afectat vestul Mării Negre.
Presa bulgară de specialitate a semnalat duminică dimineață apariția unor pete uleioase în jurul navei, însoțite de un miros puternic de produse petroliere. Autoritățile bulgare au constituit un comandament operativ de criză, însă ministrul Transporturilor susține că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate scurgeri de combustibil.
Petrolierul KAIROS este aceeași navă care, în urmă cu exact un an, la 28 noiembrie 2025, a fost avariată în urma unui atac cu drone maritime ucrainene în apropierea coastelor Turciei. De aproape un an, nava se afla ancorată în Golful Burgas.
Petrolierul a fost împins de furtună spre țărm
Potrivit Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, petrolierul a intrat în derivă sâmbătă, 28 noiembrie 2026, în a doua parte a zilei, după ce ancora nu a mai putut menține nava în poziție.
În jurul orei 18:00, centrul de monitorizare a traficului maritim din Burgas a primit o alertă privind deplasarea necontrolată a navei.
La ora 19:55, petrolierul a eșuat pe stânci, la sud-est de Sozopol, în zona Capului Kolokita, la numai 100-150 de metri de țărm.
În momentul producerii incidentului, viteza vântului atingea 72-86 km/h, iar marea era agitată, condițiile meteorologice îngreunând intervenția echipelor de salvare.
La bordul petrolierului se află doi marinari de cetățenie chineză, cu care autoritățile mențin permanent legătura.
Presa semnalează pete de combustibil, autoritățile neagă existența unor scurgeri
Duminică dimineață, reporterii aflați la fața locului au semnalat apariția unor pete uleioase în zona pupei petrolierului, precum și un miros persistent de combustibil, potrivit publicației bulgare Maritime.bg.
Surse din domeniul maritim susțin că în rezervoarele navei s-ar mai afla între 500 și 800 de tone de combustibil. Cantitatea nu a fost însă confirmată oficial.
Ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev, a oferit duminică, în cadrul unei conferințe de presă, o versiune diferită. Acesta a precizat că petrolierul nu transportă încărcătură comercială, are corp dublu și nu prezintă scurgeri de combustibil, potrivit informațiilor deținute de autorități.
Reprezentanții administrației regionale din Burgas au declarat, de asemenea, că nu au fost identificate perforații în partea vizibilă a corpului navei.
Autoritățile intenționează să instaleze bariere plutitoare în jurul petrolierului, imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervenția, pentru a limita o eventuală poluare.
Proprietarul petrolierului are la dispoziție 30 de zile pentru a îndepărta nava
Ministrul bulgar al Transporturilor a anunțat că proprietarul chinez al petrolierului va primi un termen de 30 de zile pentru securizarea și îndepărtarea navei de pe stânci.
În cazul în care acesta nu se va conforma, statul bulgar va organiza operațiunea de recuperare a petrolierului, fie prin mijloace proprii, fie cu sprijinul unor companii sau state partenere.
Potrivit The Sofia Globe, proprietarul navei, din Hong Kong, a fost deja amendat de două ori pentru inacțiune. Autoritățile bulgare îi solicitaseră în repetate rânduri să organizeze remorcarea petrolierului în vederea efectuării reparațiilor, inclusiv înaintea furtunii din acest weekend.
Ministerul Transporturilor de la Sofia a pregătit și modificări legislative care să permită intervenția mai rapidă a statului în asemenea situații.
Petrolierul a fost atacat de Ucraina în urmă cu exact un an
Nava KAIROS face parte dintre petrolierele asociate așa-numitei „flote fantomă" a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului rusesc și eludarea sancțiunilor internaționale.
Pe 28 noiembrie 2025, petrolierele KAIROS și VIRAT au fost atacate în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, în cadrul unei operațiuni revendicate de partea ucraineană. Ambele nave se deplasau fără încărcătură de petrol către portul rusesc Novorossiisk, potrivit informațiilor publicate atunci de Reuters.
Petrolierul KAIROS a fost grav avariat, iar la bordul acestuia a izbucnit un incendiu. Ulterior, nava a fost preluată de un remorcher turcesc, însă a ajuns în apele teritoriale bulgare, în apropierea localității Ahtopol, unde a fost necesară o operațiune de evacuare a echipajului.
Incidentul a generat inclusiv tensiuni diplomatice între Sofia și Ankara, Ministerul bulgar de Externe solicitând explicații autorităților turce privind împrejurările în care petrolierul a ajuns în apele Bulgariei.
Pe 15 decembrie 2025, nava a fost remorcată în Golful Burgas, unde a rămas ancorată până la incidentul din acest weekend.
Avertismente privind riscurile de poluare, lansate încă de anul trecut
Asociația Bulgară a Căpitanilor de Nave avertizase încă din decembrie 2025 asupra necesității adoptării unor măsuri preventive pentru securizarea petrolierului și protejarea litoralului bulgăresc împotriva unei eventuale poluări.
În vara anului 2026, autoritățile maritime bulgare au efectuat verificări la bordul navei, după ce au fost semnalate urme de produse petroliere în apropierea unor localități de pe litoral. La momentul respectiv, inspectorii nu au identificat scurgeri provenite de la petrolier.
Există riscuri pentru litoralul românesc?
O eventuală deversare importantă de produse petroliere ar putea avea consecințe asupra ecosistemelor marine, pescuitului și zonelor de coastă, extinderea poluării fiind dependentă de cantitatea de combustibil eliberată, direcția curenților marini și condițiile meteorologice.
Până duminică seară, nu existau însă informații oficiale care să indice extinderea poluării către apele teritoriale românești sau existența unui pericol iminent pentru litoralul României.
Între timp, Primăria Sozopol a făcut apel la calm și le-a recomandat localnicilor și turiștilor să nu se apropie de petrolierul eșuat, precizând că situația este monitorizată de instituțiile competente ale statului bulgar.
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