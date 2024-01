Dieta Unificată sau Dieta "Snake" este considerata "mama" tuturor dietelor fiind cea mai adaptată oamenilor

Visul de baza al nutritionistilor a fost sa unifice intr-o singura dieta toate calitatile celorlalte, dar in asa fel incat sa fie in primul rand total benefica pentru sanatate si in acelasi timp sa regleze si greutatea corporala. Multi s-au tot intrebat care e hrana ideala pentru organismul uman.

Problema altor diete este ca daca aduci elemente cu densitate mare nutritionala automat au si multe calorii, ingrasa, dar si au ca efect advers diverse probleme de sananate. O dieta bazata pe proteine mai devreme sau mai tarziu produce tulburari in detrimentul echilibrului alimentar si tractului digestiv, cum sunt Dukkan, Atkins, Carnivora etc. Una bazata pe glucide, carbohidrati in general, amidon etc. cum ar fi dietele bazate pe cereale sau cea frutivora (numai fructe), conduc la efecte yo-yo in privinta glicemiei si de aici pericole pentru diabetul de tip 2, rezistenta la insulina etc. O dieta bazata pe grasimi are si ea consecinte nedorite, neputand fi tinuta pe termen lung, la fel ca si cea vegana. Sigur, la fiecare exista si exceptii, oamenic are se simt perfect sanatosi, care mananca echilibrat si care nu doresc sa-si schimbe modul de viata, balansand lipsurile dietei prin suplimente.

Atunci, nutritionistii au trecut la un alt pas, promovand diete complexe si complete, precum cea mediteraneeana, precum cea japoneza etc. Acestea au beneficii pentru sanatate si longevitate dar nerestrictionand mesele si numarul de calorii nu aduc rezultate imediate in curele de slabire, ceea ce i-a facut pe multi sa renunte. Plus ca nenumaratele studii pro si contra hrana animala sau dieta vegetariana descumpanesc pe majoritatea utilizatorilor. In ultima vreme a prins si ceea ce se cheama Intermitent Fasting, care nu e o dieta propiu zisa ci se bazeaza pe ideea ca poti manca doar intr-o anumita fereastra de timp, de pilda intre 12,00-18,00 iar in restul de 18 ore doar bei apa, ceai, cafea, neindulcite. Se poate apoi trece la fereastra 14,00-18,00 si postul se prelungeste la 20 de ore.

Ei bine, cum ziceam, a aparut si Dieta Unificata, care presupune sa ia ce e mai bun din toate dietele, sau asa cum i se mai spune dieta "Snake" (sarpe). Ea se anunta a fi extrem de benefica pentru sanatate, dar si pentru controlul greutatii si chiar dcaca presupune o vointa mai mare in primele 2-3 zile, odata ce ai reusit sa o tii rezultatele nu se lasa asteptate. Nu numai ca vei slabi, dar te vei simti mai sanatos, mai focusat, inflamatia din organism, scade, se declanseaza autofagia benefica rejuvenarii celulelor etc.

In sine dieta e foarte simplu de tinut si se aseamana unei mese a sarpelui. Sarpele mananca o masa copioasa, isi umple stomacul uneori chiar mai mult de cat poate, dupa care urmeaza digestia pe o perioada lunga, un post in care sta la panda si vaneaza, dupa care ciclul se reia.

Tot asa, se poate lua o masa copioasa, pana cand te simti satul si nu mai poti, dupa care nu se mai mananca nimic (doar se bea apa, ceai, cafea) pana cand nu iese totul din organism de la masa consumata. Ceea ce inseamna - fiecare cum dorfeste sa o tina, dar si functie de consistenta hranei ingerate - un interval minim de 24 de ore, mediu de 36 de ore, sau maxim de 48 de ore. Dupa care ciclul se reia. Partea buna e ca la masa respectiva poti consuma absolut orice, sau oricate mancaruri, de orice tip, poti avea inclusiv desert, sau bauturi chiar si alcoolice, cu moderatie... Fiecare ce vrea.

Ideea e ca masa fiind variata si bogata poti sa asiguri toti nutrientii vegetali sau animali (carbohidratii, proteinele, lipidele, mineralele si vitaminele) dupa care organismul se va obisnui cu timpul sa-si extraga exact ceea ce ii trebuie, sa elimine in timp ceea ce nu e necesar, sa foloseasca initial drept combustibil glucidele, apoi in perioada de fasting ketonele, sa declanseze autofagia care sa repare organismul. Dieta e bazata pe faptul ca omul asa a mancat sute de mii de ani, cand a avut din abundenta, cand a postit si ca "starea naturala a organismului e foamea si nu indestularea". La fel ca si credinta din mai multe religii legata de post conform carfeia, un organism e cu atat mai sanatos cu cat e mai curat si cu cat tubul digestiv e mai mult gol, folosit doar cand e nevoie de alimentare. E ca si cum e mai eficient sa duci masina la benzinarie o data si sa-i faci plinul, dupa care sa mergi cat te tine rezervorul, decat sa alimentezi la fiecare benzinarie pe care o intalnesti in cale, sau la majoritatea lor.