Dieta Virtuală este Regina Curelor de Slăbire: poți să mănânci oricât de mult fără sa te îngrași. Un vis a devenit realitate virtuală!

Un vis al transumanismului a devenit realitate. Virtuală. O firma americana a produs mancare "imaginară" care se poate degusta folosind o tehnica speciala senzoriala printr-un dispozitiv VR, care apelează la acelasi algoritm care declanseaza efectul placebo.

Folosindu-se de faptul ca exista memorie a gustului si mirosului, care memorie foloseste cam aceleasi trasee nervoase, compania Aerobanquets RMX a creat mancare virtuala. Aceasta se poate mirosi si gusta folosind un dispozitiv special legat la ochelarii de realitate virtuala. Cei care au testat acest produs, inclusiv jurnalisti de la canale de televiziune americane spun ca senzatia este extraordinar de aproape de realitate si ca pacaleste creierul si stomacul ca si cum ai fi inghitit acele produse si ar fi ajuns in corpul real, declansand chiar arderi metabolice.

Ceea ce inseamna ca odata cu aceasta inventie s-a realizat si dieta virtuala, si oricine poate manca orice pofteste, avand satisfactia gustului, fara a ingera in realitate acele mancaruri. Mai mult, organismul crede ca le-a mancat. In felul acesta oricine isi poate controla pofta de mancare reala si degusta in virtual oricate fripturi, inghetate, cartofi prajiti si alte bunatati care altfel ingrasa si sunt pline de calorii.

Cu toate acestea, expertii nutritionisti pot deja sa vada cateva efecte adverse. Exista riscul ca oamenii sa ajunga sa nu mai consume deloc mancare, sau macar nutrientii necesari supravieturii, ceea ce ar conduce la boli grave, sau chiar pericol de moarte, iar pe de alta parte, in baza aceluiasi efect placebo, mancarea consumata in lumea virtuala sa declanseze in lumea reala aceleasi boli pe care le-ar fi declansat daca produsul chiar ar fi fost consumat. Acesta ar fi efectul invers, denumit "no-cebo".