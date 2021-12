Dileala Covid la români: Acum avem anticorpi monoclonali dar nu îi putem folosi. Care sunt explicațiile medicilor

Numărul pacienţilor infectaţi cu COVID-19 care sunt internaţi în spital şi care beneficiază de tratament cu anticorpi monoclonali este foarte mic, a declarat, vineri, şefa Secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani, Valentina Morcov.

Potrivit acesteia, bolnavii de COVID-19 se prezintă la medic foarte târziu, iar în fazele avansate ale bolii tratamentul cu anticorpi monoclonali nu mai poate fi administrat.

"Avem anticorpi monoclonali şi, în ciuda faptului să sunt foarte scumpi, foarte multă lume nu ajunge să beneficieze de ei, pentru că se recunoaşte boala prea târziu. Tratamentul cu anticorpi monoclonali este într-adevăr un tratament bun, dar ca să poţi beneficia de tratament cu anticorpi monoclonali trebuie să îndeplineşti nişte condiţii şi cea mai importantă este să te prezinţi la medic în primele trei-cinci zile de la simptom, de la debut. Lumea nu recunoaşte corect debutul", a afirmat Valentina Morcov.

Medicul infecţionist susţine că anticorpii monoclonali nu se administrează, de asemenea, în cazul pacienţilor care au ajuns la insuficienţă respiratorie sau care şi-au administrat acasă dexametazonă.

"Foarte puţini sunt informaţi corect. Eu am folosit în câteva situaţii, dar pot să le număr pe degetele de la o mână, anticorpi monoclonali. Spitalul are anticorpi şi nu am avut pacienţi care să întrunească condiţiile utilizării", a adăugat Valentina Morcov.

Şefa Secţiei de boli infecţioase din Botoşani a fost decorată de 1 Decembrie, de către preşedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler.