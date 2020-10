Diploma de bacalaureat a sefului Combaterii Spalarii Banilor a fost falsificata de fostul rector Dobronauteanu, creierul "Fabricii de diplome false din Teleorman"

Diploma de bacalaureat a sefului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, a fost desfiintata de magistratii care au solutionat dosarul celebrei "Fabrici de diplome false din Teleorman".

Desfiintarea acestei diplome a dus la anularea, in serie, a restului diplomelor: universitare, post-universitare si doctorale. Reamintim ca politistii fac, sambata, o perchezitie la domiciliul din Ramnicu Valcea al lui Laurentiu Baranga, cercetat pentru inselaciune, dupa ce ar fi prezentat la angajare documente de studii falsificate. "Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de la unii angajatori, urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza," acuza anchetatorii.

Cazul "Fabricii de diplome false din Telorman" l-a avut in prim-plan pe fostul rector al universitatilor "Alexandru Ghica" si Europa Ecor, Mina-Silviu Dobronauteanu. Era vorba de aproximativ 15.000 de acte falsificate si sute de licentiati care si-au cumparat diplomele. Printre cei care au obtinut astfel de diplome se numara mai multi inalti functionari, primari, ofiteri de politie sau politicieni din Teleorman. Atat in timpul procesului penal, dar si in dupa terminarea proceselor, au fost mai multe cazuri trimise in instanta, Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 a cerut instantei anularea a sute de acte care au fost gasite la percheziitii la sediul celor doua universitati.

De altfel, unul dintre cei care au ramas sfara diplome s-a numarat si fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Asta dupa ce printre documentele pentru care se solicita desfiintarea se afla si "Situatia scolara" din anul 1999, ce poarta antetul "Fundatia Ergonom 79 - Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate si Infomatica de Gestiune - Forma de invatamant - Zi, pe numele Dragnea Liviu Nicolae".

Dar sa revenim la cazul lui Laurentiu Baranga. Dupa cum spuneam, judecatorii care au analizat cazul lui Mina-Silviu Dobronauteanu, intr-un caz in care era judecat pentru falsificarea a 15 diplome, au decis in 2016 anularea mai multor diplome si acte scolare.

"Dispune desfiintarea totala a urmatoarelor inscrisuri", arata minuta Judecatoriei Sectorului 4, din iunie 2016.

Era vorba de diploma de bacalaureat emisa de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, foaia matricola pentru clasele I-XII- emisa de acelasi colegiu, certificat de competenta lingvistica, cereri facute de Laurentiu Baranga catre decan si rector, o diploma de licenta emisa de Universitatea Ecologica Bucuresti, diploma de studii postuniversitare emisa de Academia de Politie, diploma de doctor emisa de Universitatea Valahia din Targoviste, dar si mai multe certificate de absolvire si foi matricole.

Potrivit datelor din dosarul de la Judecatoria Sectorului 4, magistratii au constatat ca diploma de licenta a lui Laurentiu Baranga este falsa. Asta dupa ce Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida a explicat anchetatorilor ca diploma acestuia nu a intrat niciodata in gestiunea colegiului, iar numele titularului nu exista in registrele matricole ale unitatii scolare ca absolvent.

O expertiza a Directiei Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Serviciul Criminalistic, a concluzionat ca Mina-Silviu Dobronauteanu a fost cel care a a completat olograf rubricile diplomei de bacalaureat ale lui Laurentiu Baranga. Cu acest act, actualul sef al Spalarii Banilor s-a inscris la examenul de licenta, sesiunea februarie 2008, la Universitatea Ecologica din Bucuresti.

In plus, o foaie matricola emisa de Universitatea Alexandru Ghica- Facultatea de Contabilitate si Infomatica nu este in conformitate cu situatia infiintarii, functionarii, acreditarii si lichidarii universitatii sus mentionate prezentata de Ministerului Educatiei Nationale printr-o adresa din 4 februarie 2013.

Potrivit sursei citate, diploma de licenta a lui Laurentiu Baranga, emisa de Universitatea Ecologica Bucuresti, are la baza licenta in domeniul economic- Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul Universitatii Alexandru Ghica, din municipiul Alexandria, judetul Teleorman.

"Tot la dosarul de studii al sus numitului am identificat si matca (cotorul) diplomei de licenta care cuprinde aceleasi date de identificare ca si diploma, insa are aplicata o alta fotografie decat cea aplicata pe acest inscris, astfel inscrisul nu indeplineste conditiile de fond si forma pentru a fii autentic," aratau magistratii.

La dosarul de studii al lui Baranga, procurorii au identificat si Diploma de Doctor in domeniul Management, in baza Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului nr.6468/07.1 2.2011 si mai multe legalizari de documente- "care fiind verificate s-au dovedit a fi false."

Laurentiu Baranga a fost audiat ca martor in acest caz si a declarat faptul ca in anul 1984 a finalizat 10 clase, iar in anul 1985 s-a inscris la Scoala Profesionala curs seral la un liceu din Ramnicu-Valcea. In anul 1999 s-a decis sa termine studiile liceale, astfel s-a inscris la Colegiul Tehnic Dimitri Leonida din Bucuresti unde a sustinut si promovat examenul de bacalaureat.

Diploma de bacalaureat nu a ridicat-o personal, insa nici nu mai isi aduce aminte cine i-a adus-o, explica Laurentiu Baranga.

Potrivit magistratilor, aceste declaratii sunt contrazise de mentiunile existente pe diploma de bacalaureat, unde pe verso-ul inscrisului este mentionat faptul ca Baranga a absolvit intre anii 1994-1999 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucuresti, forma de invatamant fara frecventa, fara a fi efectuate alte mentiuni cu privire la celelalte unitati liceale la care se face referire in declaratie.

Actual sef al Combaterii Spalarii Banilor a mai aratat faptul ca in perioada 2000-2005,a urmat si absolvit cursurile Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul Universitatii Alexandru Ghica, din municipiul Alexandria, judetul Teleorman.

Din adresa nr.565/04.02.2013, inaintata la dosarul cauzei de Ministerului Educatiei Nationale, reiese ca Universitatea Alexandru Ghica a fost autorizata provizoriu sa functioneze, in conformitate cu H.G 1215/29.11.2000, prima serie studenti urmand a fii scolarizati incepand cu anul universitar 2001/2005.

Laurentiu Baranga a sustinut examenul de licenta la Universitatea Ecologica din Bucuresti, sesiunea februarie 2008, dupa care a absolvit studiile postuniversitare la Academia de Politie-Alexandru loan Cuza din Bucuresti, iar in data de 1.09.2011, a sustinut teza de doctorat la Universitatea "VALAHIA", din Targoviste.

"Avand in vedere probatoriul administrat in cauza se constata ca documentele scolare regasite la dosarul martorului Baranga Laurentiu sunt false, avand la baza o diploma de bacalaureat falsa, astfel acesta nu indeplinea conditiile pentru a se inscrie si absolvi o facultate si in continuare alte cursuri sau studii de doctorat," conchideau magistratii Judecatoriei Sectorului 4.