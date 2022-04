Directorii Pfizer, BioNTech și Moderna au făcut avere de pe urma pandemiei de Covid-19!

Directorii Pfizer, BioNTech și Moderna au împărţit între ei salarii de peste 100 de milioane de dolari în timpul pandemiei, reflectând succesul comercial uriaș al vaccinurilor anti-Covid cu ARNm dezvoltate de companiile lor farmaceutice, transmite Financial Times.

Albert Bourla de la Pfizer, Ugur Sahin de la BioNTech și Stephane Bancel de la Moderna și-au văzut, de asemenea, bogăția de hârtie crescând în ultimii doi ani datorită creșterii prețurilor acțiunilor determinate de entuziasmul investitorilor pentru companiile care dezvoltă vaccinuri și tratamente pentru Covid-19. Vaccinurile ARNm produse de Pfizer, BioNTech și Moderna au transformat companiile care le-au dezvoltat provocând creșterea prețurilor acțiunilor. Prețul acțiunilor Pfizer a crescut cu 60% în ultimele 24 de luni, în timp ce valorile acțiunilor BioNTech și Moderna s-au triplat și, respectiv, au crescut de cinci ori.

Bancel, cel care conduce Moderna și Sahin, de la BioNTech, au devenit miliardari datorită participațiilor lor de 7,8% și 17,1% în companii, care valorează aproximativ 5,4 miliarde de dolari și, respectiv, 7,8 miliarde de dolari. Cascadoria BioNTech/Pfizer a generat venituri de 37,5 miliarde de dolari anul trecut, iar operativitatea Moderna a adus 17 miliarde de dolari, potrivit Airfinity, un grup de cercetare de date.

O analiză a pachetelor de compensare ale producătorilor de vaccinuri ARNm în 2020 și 2021 arată că șeful Pfizer, Bourla, a primit cea mai mare creștere de salariu pentru pandemie. El a primit 45,3 milioane de dolari în 2020-21, în creștere de la 27,7 milioane de dolari în 2018-19, când a fost promovat de la director de operațiuni la CEO în ianuarie 2019.

Sahin a fost recompensat cu 30,8 milioane USD în 2020-21, comparativ cu 8,5 milioane USD, cât a primit în 2018/2019. Compensația totală a lui Bancel a scăzut în timpul pandemiei, de la 67,5 milioane USD în 2018-2019 la 31,1 milioane USD în 2020-21. Dar asta s-a datorat în mare parte unui câștig unic după IPO-ul lui Moderna în 2018, care i-a adus câștiguri de 58,6 milioane USD în opțiunile de acțiuni.

Compensația totală pentru cei trei dezvoltatori de ARNm a crescut la 107,2 milioane USD în 2020-2021, de la 103,7 milioane USD în ultimii doi ani. Experții în salarizare au spus că rezultatele compensației reflectă profiturile uriașe din vaccinurile Covid, dar și modul în care compensarea în sectorul biofarmaceutic a aproximat alte sectoare bine plătite, cum ar fi cel bancar.

Luke Hildyard, directorul High Pay Centre, un think tank din Londra spune că directorii executivi ai marilor bănci de pe Wall Street precum JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Bank of America incă câştigă mai mult decat şefii industriei farmaceutice, de obicei 30 de milioane de dolari sau mai mult in fiecare an, dar diferenta a fost redusa.

El a spus că ambele industrii sunt formate din companii de top care operează pe piețele globale, cu provocări comparabile precum atragerea, reținerea și gestionarea personalului cu înaltă calificare. Unii militanți au criticat salariile directorilor executivi ai producătorilor de vaccinuri, acuzând companiile că profită în mod nedrept de pe urma pandemiei și că nu fac suficient pentru a asigura accesul la costuri reduse la vaccinuri în țările sărace.

„Bancel, Bourla și ceilalți regi ai vaccinurilor au construit o avere regală bazată pe un model de afaceri monopolist care a dus la apartheid-ul vaccinurilor", a spus Steve Knievel, avocat pentru acces la medicamente la Public Citizen, un grup de gândire progresistă. Dar au existat puține respingeri din partea investitorilor care au fost răsplătiți din belșug pentru sprijinirea companiilor. „Vaccinurile au oferit o rentabilitate incredibilă a investiției din perspectiva societății", a spus Akash Tewari, analist la Jefferies, o bancă de investiții.

„Majoritatea investitorilor nu au nicio problemă ca directorii să fie compensați în mod corect, mai ales când au supravegheat o astfel de creștere a valorii companiei. » Industria biofarmaceutică a spus că recompensele au fost justificate având în vedere eforturile extraordinare depuse de directori în timpul pandemiei pentru a dezvolta vaccinurile anti-Covid.

„Datorită muncii lor, am avut un vaccin în timp record și avem în prezent mai multe vaccinuri disponibile - suficiente pentru a ajunge în fiecare colț al globului", a declarat John Murphy, director de politici la Bio, un grup comercial din industrie.

Bancel a profitat de creșterea fenomenală a capitalizării bursiere a Modernei, vânzând acțiuni în valoare de 404 milioane de dolari începând cu ianuarie 2020, potrivit datelor Verity. Bourla a vândut 5,6 milioane de dolari în stoc în aceeași zi, Pfizer și BioNTech au declarat că vaccinul lor a fost eficient în proporție de 90% împotriva Covid.

„Profiturile extraordinare" au atras criticile senatoarei liberal-democrate Elizabeth Warren, care a cerut SEC să ia în considerare „reforme de reglementare care ar preveni practicile abuzive". Sahin nu a realizat vânzări semnificative de stock.

Pfizer a spus că bonusul lui Bourla a fost adecvat datorită conducerii sale remarcabile, concentrării pe strategia pe termen lung și contribuțiilor la performanța afacerii în 2021. Moderna a spus că creșterea compensației directorilor a reflectat responsabilități semnificativ extinse în timpul pandemiei. Compania a adăugat că 94% din recompensa lui Bancel în 2021 s-a bazat pe performanță și a constat în principal din premii de acțiuni legate de performanța companiei pe o perioadă de patru ani.