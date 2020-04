Doctorii și personalul medical care lucrează cu pacienți Covid-19 ar putea primi un bonus lunar de 500 de euro

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că a cerut Guvernului să identifice fonduri europene pentru a putea plăti un bonus lunar de 500 de euro pentru doctorii și personalul medical care lucrează cu pacienți Covid-19.

„Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete", a afirmat șeful statului.