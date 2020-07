Dorin Cioabă, regele romilor, internat cu coronavirus, îi sfătuieşte pe romi „să meargă la spital să vadă, are sau nu are"

Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus şi a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, alături de soţia sa, confirmată, de asemenea, cu Covid-19. La sfârşitul lunii martie, unchiul şi mătuşa lui Dorin Cioabă au murit în urma contactării virusului.

Regele romilor s-a testat după ce weekend-ul trecut a participat la o adunare prilejuită de o judecată ţigănească în judeţul Argeş. „Sunt bine, dar la spital. Sunt eu cu Sighi (Sighişoara - n.r.) aici, acum. (...) Eu am fost în contact cu aceştia de la stabor. Eu am fost la o judecată şi de acolo m-am dus în maşină, cu trei membri ai staborului şi aceştia toţi trei au ajuns la spital. Acum îmi e teamă şi mie şi am zis să vin să îmi fac şi analize şi mi le repet. Eu am venit să îmi fac analize", a declarat Dorin Cioabă pentru Agerpres.

Cioabă îi îndeamnă pe toţi romii care au simptomele bolii să meargă la spital. „Să meargă la spital în primul rând, că e foarte bine să vadă, are sau nu are, unde le dă medicamente de răceală şi le trece, că nu e altceva, ca să nu se agraveze, că dacă se agravează, pe urmă nu mai poate să îi salveze nimeni", a mai spus Dorin Cioabă.

La sfârşitul lunii martie, unchiul şi mătuşa lui Dorin Cioabă au murit în urma infecţiei cu coronavirus. Comunitatea romă a fost devastată după ce Gogu Mihuţescu, fratele primului rege al romilor, Ion Cioabă şi soţia lui au murit la interval de câteva ore. Femeia era confirmată cu COVID-19, iar soţul, Gogu Mihuţescu era suspect, potrivit Ora de Sbiu. Cei doi ar fi contactat coronavirusul după o vacanţă în Turcia.