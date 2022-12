Dr. Adrian Marinescu spune că aceia care au avut Covid-19 sunt predispuși la noul tip de gripă ce face ravagii în spitale!

Dr. Adrian Marinescu a explicat care sunt particularităţile acestui sezon de viroze respiratorii. Infectarea cu diverse virusuri se face acum într-o măsură mai mare pentru că nu mai există restricţiile care existau în pandemie şi pe de altă parte pentru că nu am fost expuşi atât de mult îmbolnăvirii în acea perioadă.

Medicul spune şi că cei care au avut forme severe de COVID-19 în pandemie au acum sistemul imunitar afectat, ceea ce îi predispune mai uşor la a se îmbolnăvi. În mod cert avem acum de-a face cu o creştere a numărului de cazuri de gripă A, spune Dr. Marinescu, care a atras atenţia că este doar începutul sezonului de gripă, informează News.ro.

"Eu cred că sezonul pe care îl avem acum, sezonul rece, nu este altceva decât o întoarcere la normalitate şi demonstrează clar că este o perioadă liniştită în pandemie. Nu mai există restricţii, oamenii interacţionează, sunt însă câteva elemente în plus faţă de un sezon similar înainte de pandemie:

Nemaiexistând restricţii oamenii interacţionează şi e bine că o fac, mai ales copiii, şi atunci se infectează într-o măsură mai mare, aici vorbesc de infecţii respiratorii, însemnând gripă, însemnând viroze, însemnând infecţii cu SARS-CoV- 2.

Al doilea aspect se referă la faptul că circulaţia acestor virusuri a fost redusă în mod clar pe timp de pandemie şi atunci posibilitatea de infectare se face într-o măsură mai mare, nu există protecţia nici la gripă din anii trecuţi.

Al treilea element este că toată lumea în pandemie, sau mare parte din populaţie, a trecut prin infecţia cu SARS-CoV- 2, unele au fost forme medii, forme severe, forme critice şi de aici sistemul imunitar este mai puţin echilibrat.

Toate lucrurile acestea pot să ducă la un sezon care să vină cu particularităţi", a explicat Dr. Marinescu.

250 de prezentări la camera de gardă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş, o valoare aproapiată de cele înregistrate în perioadele de vârf pandemic. Cazurile de gripă A sunt cele mai multe, spune Dr. Marinescu. În cazul celor care nu au făcut vaccinul antigripal, explică acesta, boala poate avea debut cu simptome severe.

"Creşterea legată de gripă este mai mult decât clară în aceste zile şi va fi şi în continuare, ca să aveţi nişte cifre avem acum aproximativ 250 de prezentări la camera de garda în fiecare zi, prin comparaţie în vârf pandemic aveam spre 300, şi, pe de altă parte, într-o situaţie fără sezon rece, fără pandemie, în mod normal în lunile trecute aveam în jur de 150, şi copii, şi adulţi şi vorbim doar de camera de gardă, nu vorbim de afecţiunile cronice.

Cele mai multe dintre cazuri înseamnă diagnostic clinic şi atunci nu ai identificare. Cazurile sunt mult mai puţine, evident, faţă de ce am în mod real. Circulaţia virusului gripal de tip A este categoric prioritară, faţă de B, de exemplu.

Este doar începutul sezonului de gripă, vă aduc aminte că şi înainte de pandemie lunile ianuarie şi februarie erau de foc şi aveam cazuri inclusiv în aprilie, chiar dacă din martie lucrurile se vor echilibra.

Legat de gripă trebuie să înţelegem că ne interesează mai mult gazda, adică persoana care se infectează, cât este ea de vulnerabilă şi aici mă refer la vârstă, contează bolile asociate, contează dacă sunt supraponderali, multe din lucrurile astea le vorbeam şi în pandemie şi au legătură şi cu infecţia cu SARS-CoV- 2.

Sigur că simptomatologia la o persoană care nu este vaccinată ar trebui să fie destul de clară, diagnosticul se pune foarte uşor spre deosebire de viroză, o altă infecţie virală sau altă infecţie cu SARS-CoV- 2.

Gripa pune pacientul la pat, înseamnă o stare general modificată brusc, înseamnă un debut cu durere importantă de cap, cu dureri musculare şi articulare, cu acea senzaţie că ai fost bătut, care în principiu nu există sau într-o mică măsură în alte viroze, continuând cu o simptomatologie digestivă care e comună infecţiilor virale, cu febră care poate să fie înaltă", a explicat directorul medical al INBI Matei Balş.

Pentru gripa de tip A există tratament eficient. Ceea ce contează este ca antiviralul să fie adminstrat în fazele de debut ale bolii, spune Dr. Marinescu, astfel încât virusul să nu se mai prolifereze în organism

"Mai important este că în gripă avem în mod clar tratament antiviral eficient, tratament care poate să mă facă ca de la o zi la alta să am o stare mult mai bună, lucrurile să se vadă mai mult decât evident, dacă este administrat la debutul simptomatologiei.

Tratamentul este Tamiflu, un antiviral cu tradiţie, îl cunoaştem foarte bine. De fapt, în gripă am două arme importante, am prevenţia, care înseamnă vaccinarea antigripală, pe care aş putea să o fac şi în momentul de faţă, să iau în calcul că 10-14 zile este timpul până când e eficient vaccinul şi tratamentul antiviral care trebuie administrat ori de câte ori am diagnostic chiar şi clinic, şi cât mai repede cu putinţă.

Îl numim antiviral pentru că împiedică pătrunderea virusului la nivel de celulă. Este exact principiul şi mecanismul pe care îl aveam la antiviralele din infecţia cu SARS-CoV- 2, motiv pentru care mă interesează să acţionez la început şi nu în momentul în care deja modificările s-au produs, vorbim de lucruri care au legătură sistemică sau la nivel de organ", a precizat Dr. Marinescu.

"Se pot întâmpla multe lucruri şi nu sunt doar complicaţiile pulmonare care sunt cele mai frecvente şi aici vorbim de pneumonie, care poate să evolueze cu insuficienţă respiratorie şi să ne facă să ajungem în terapie intensivă. Sunt complicaţii neurologice, sunt modificări legate de afecţiuni preexistente, de exemplu un pacient care are un diabet zaharat, în momentul în care face şi gripă, s-ar putea să-i dezechilibreze diabetul zaharat sau bolile cardiovasculare, sau să vorbim de afecţiuni în sfera cardiacă fără să existe înainte, ca de exemplu miocardită sau alte afecţiuni cardiace", a spus medicul.

Dr. Sandra Alexiu, medic de familie şi preşedinte al Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov a explicat că după perioada Crăciunului au început să apară tot mai multe cazuri de gripă de tip A, la cabinetul medicului fiind depistate deja 6 cazuri. Medicul vorbeşte despre un dezechilibru existent acum, în sensul în care în pandemie oamenii nu au mai fost expuşi atât de mult diferitelor tipuri de virusuri. Aceleaşi virusuri care circulă acum pot da însă de data aceasta forme mai complicate de boală şi care poate dura o perioadă mai lungă de timp. În plus, medicul spune că mai puţină lume s-a vacinat antigripal şi pentru că numărul de doze de vaccin a fost anul acesta mai scăzut faţă de sezonul precedent.

"În ultimele două săptămâni, a fost complicat pentru că au fost foarte multe cazuri de infecţii respiratorii acute dar până acum nu am depistat la testarea rapidă pentru gripă, până acum au fost teste negative şi la gripă, şi la COVID. Acum, însă, după sărbători, în aceste zile în care lucrăm, au fost foarte multe cazuri dintr-o dată, cel puţin numai ieri am depistat 6 cazuri cu teste rapide pozitive pentru gripă şi s-au pozitivat la gripă de tip A. Sigur că asta nu înseamnă că trebuie să generalizăm, sunt cazurile mele, dar colegii mei din ţară spun şi ei că au avut foarte multe cazuri în aceste zile de după sărbători.

În general, virusul gripal circulă cam în acest fel, încep să apară cazuri din noiembrie-decembrie şi se înregistrează vârfuri în ianuarie-februarie. Dar asta nu înseamnă că este neapărat un model care se poate repeta şi în acest an.

Anul acesta există o situaţie specială, după doi ani în care au fost diverse tipuri de bocaje, diverse tipuri de izolare, fie că s-au făcut foarte multe ore online fie că a fost perioadă de lockdown, oamenii nu au mai circulat atât de mult, nu au mai fost prezenţi în colectivităţi, nici virusurile nu au mai circulat, este bine ştiut că aceste infecţii dau imunitate de scurtă durată, dar aşa cât este ajută oamenii ca în fiecare an să existe un fel de echilibru între oameni şi virusuri. O perioadă de doi ani de blocaj a putut duce la un astfel de dezechilibru pe care îl constatăm acum.

Aceleaşi virusuri care circulă, forme mai complicate cu o durată ceva mai lungă decât de obicei, care afectează atât oamenii cu imunitate bună, cât şi pe cei cu comorbidităţi. Ne confruntăm acum cu cazuri mai multe şi asta pe fondul scăderii vaccinării şi în cazul vaccinării antigripale.

Au fost mai puţini oameni vaccinaţi, în primul rând au fost mai puţine doze pentru că Ministerul Sănătăţii a luat mai puţine doze decât în alţi ani, din fericire, însă, le-au dat mai devreme, ceea ce ne-a permis să vaccinăm mai devreme în cabinete şi s-au găsit şi în farmacii. Pot să spun că unii dintre cei care astăzi sunt acasă cu gripă regretă că nu s-au vaccinat.

Nu este niciodată târziu să ne vaccinăm, doar că trebuie să ştim că durează cam 2-3 săptămâni până se creează titrul de anticorpi protectori faţă de gripă, că eficacitatea nu este de 100% aşa cum nu este la niciun vaccin, dar că măcar suntem feriţi de forme grave şi de complicaţii care pot să ducă la deces, că gripa este extrem de gravă mai ales în cazul copiilor mici, al gravidelor, al vârstnicilor care au probleme suplimentare", a explicat Dr. Alexiu.

De ce se găseşte în această perioadă mai greu în farmacii Tamiflu. Beatrice Speteanu, farmacist, a explicat că estimarea pentru acest an s-a făcut pe baza a ceea ce s-a întâmplat în 2020 şi 2021, ani de pandemie, când cererea pentru acest medicament a fost extrem de mică, tocmai pentru că, din cauza restricţiilor, nu au mai existat multe cazuri de îmbolnăvire cu gripă A dar şi cu alte virusuri.

"Din păcate, Tamiflu se găseşte destul de greu acum tocmai pentru că anii trecuţi a fost o cerere mult mai mică de Tamiflu, aproape deloc.

Putem să comparăm cererea de acum cu criza cu gripa aviară de acum vreo zece ani, toată lumea căuta Tamiflu, din păcate acum este aceeaşi cerere şi justificată pentru că majoritatea reţetelor vin cu cazuri confirmate de gripă tip A.

În fiecare an, o firmă de medicamente, producător şi depozit, face estimări asupra câtor cutii vor aduce la noi în ţară. Se face trimestrial şi anual, anul acesta cerem 1000 de cutii de Tamiflu în funcţie de anii precedenţi. Dacă în 2020 - 2021 cererea a fost foarte mică, prognosticul pentru anul acesta a fost tot la fel de mic, este foarte greu să suplimentezi la sfârşit de an pe un medicament unde de obicei furnizorii şi distribuitorii şi-au încheiat chiar anul fiscal şi anul de import. Momentan am mers pe stocuri preexistente. Din fericire, acest medicament are un termen extraordinar de mare, aveau cutii luate acum doi ani care aveau termenul de 31 iulie 2030. Din acest motiv, se găsesc foarte multe în farmacii pentru că au putut să rămână pe stocuri de acum un an doi.

Cutia are zece capsule, este varianta de copii de 30 de miligrame şi este varianta de adulţi de 75 de miligrame, cutia reprezintă tratamentul întreg pentru cei care sunt confirmaţi cu gripă de tip A. Pentru adulţi, costul unui tratament este de 78,40 lei, iar pentru copii este 55 lei.

Mai este şi varianta de tratament pentru cei care sunt contacţi direcţi în care se ia jumătate din doza din cutie, se ia un comprimat la 24 de ore pentru contacţi direcţi care au riscuri mari. Preventiv, dacă cumva nu este pacient vaccinat sau este în grupa de risc. Altfel, se aşteaptă confirmarea infecţiei cu virus gripal tip A sau B, iar tratamentul trebuie început în maximum 72 de ore de la confirmare", a declarat pentru News.ro Beatrice Speteanu, farmacist.