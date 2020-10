Drama unei femei care l-a luat acasă pe subalternul cu 15 ani mai tânăr şi a fost la un pas să fie omorâtă

Un tânăr de 27 de ani a fost condamnat recent de Curtea de Apel Timişoara definitiv la patru ani şi şase luni de închisoare pentru tentativă de omor, fiind acuzat că a încercat să o omoare pe şefa sa, cu care a intrat într-o relaţie şi care l-a primit la ea acasă.

Dosarul în care tânărul a fost judecat pentru tentativă de omor scoate la iveală că între femeia de 42 de ani, şefă de secţie la o firmă din Arad, şi tânărul cu 15 ani mai tânăr s-a înfiripat o relaţie în urma căreia femeia l-a primit pe tânăr în apartamentul în care locuia cu chirie alături de fiul său. În plus, femeia i-a împrumutat tânărului aproximativ 800 de euro.

În ajunul Crăciunului din anul 2018, în jurul orelor 22.00, persoana vătămată a fost apelată telefonic de către tânăr, pentru a se întâlni ca să îi înapoieze mai multe bunuri. Cei doi s-au întâlnit şi au mers la apartamentul femeii şi au petrecut Crăciunul împreună. Înainte de Anul Nou, în 29.12.2018, după ce l-a găzduit mai multe zile, femeia i-a cerut tânărului să plece, dar acesta a refuzat „pretextând că nu are bani şi nici o locuinţă în care să fie adăpostit, aşa încât între cei doi au intervenit iniţial divergenţe verbale".

„În jurul orelor 12.00, V.P.I., considerându-se deja un apropiat al persoanei vătămată, cu atât mai mult cu cât nu avea nici o sumă de bani asupra sa, a recunoscut că nu are banii necesari să îi restituie, dar i-a cerut acesteia înţelegere, cu atât mai mult cu cât aveau convenţia ca inculpatul să îi achite în tranşe suma de 800 euro. Faţă de refuzul persoanei vătămate, V.P.I. a prins-o de păr şi i-a aplicat mai multe lovituri puternice cu pumnul în regiunea capului, după care s-a urcat cu genunchii pe pieptul acesteia şi i-a aplicat mai multe lovituri. Pe perioada agresiunii, persoana vătămată a întâmpinat dificultăţi la respiraţie, iar după ce făptuitorul s-a oprit, aceasta s-a deplasat în altă cameră şi a luat un medicament, după care a reuşit să părăsească locuinţa profitând de neatenţia acestuia", se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.

În final, femeia a reuşit să scape şi a ajuns la spital, unde a fost diagnosticată cu fracturi costale multiple şi pneumotorax traumatism stân, neceistând 30-35 de zile de îngrijiri medicale.

În primă instanţă, procesul s-a judecat la Tribunalul Arad, unde agresorul a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare. La Curtea de Apel Timişoara, unde a fost pronunţată sentinţa definitivă, pedeapsa a fost majorată la patru ani şi şase luni de închisoare.

„Curtea de Apel constată că se impune majorarea cuantumului acesteia până la limita maximă permisă de legiuitor dată fiind gravitatea deosebită a faptei inculpatului şi conduita sa ulterioară din care rezultă că nu a înţeles gravitatea conduitei sale şi iar recunoaşterea nu a fost una determinată de asumare şi regret, ci doar animată de obţinerea reducerii limitelor de pedeapsă. Astfel, modul de derulare a evenimentelor descris mai sus şi leziunile deosebit de grave provocate victimei conduc la concluzia că inculpatul a dat dovadă de o agresivitate ieşită din comun. În plus, aşa cum în mod corect a arătat Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, deşi inculpatul a beneficiat de clemenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi fiind cercetat sub măsura arestului la domiciliu, nu a respectat condiţiile acesteia, contactând persoana vătămată, deşi ştia că o asemenea conduită conducea la înlocuirea măsurii iniţiale cu arestul preventiv. Toate aceste elemente conduc la concluzia că inculpatul, deşi este o persoană tânără şi fără antecedente penale, nu are capacitatea de a înţelege gravitatea faptei sale, nu are resorturi interioare care să prevină conduite similare, denotă o mare agresivitate întrucât violenţele extreme s-au săvârşit asupra unei femei faţă de care susţinea că ar nutri sentimente ce ar fi trebuit să îl împiedice să îi provoace vreun neajuns", se arată în sentinţa Curţii de Apel Timişoara, care este definitivă.